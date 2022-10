La Adictiva sorprende con tema dedicado a la muerte Con el fin de mostrar una alternativa diferente, aunque con su sello característico, La Adictiva lanza un tema muy especial que invita a la reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien, a 32 años de su creación, La Adictiva es reconocida por cantarle al amor, desamor, infidelidad, entre otros, nunca había lanzado algo que invitara a la reflexión de una manera tan profunda. Así, la agrupación decide poner en la mesa la canción "Mi último día", donde abordan lo que significa la muerte; aunque dejan claro que eso no significa perder su particular estilo. "Este tema 'Mi último día' nos llegó a la oficina y se nos hizo muy diferente a todo lo que hemos hecho, jamás habíamos grabado algo así", mencionó Guillermo Garza, uno de los vocalistas a People en Español. "Después de la pandemia y haber hecho consciencia, realmente, del valor que tiene la vida, decidimos lanzar este tema para que la gente siga pensando en eso y, obviamente, aceptar la realidad, nadie quiere que llegue ese día, pero es algo que está completamente seguro que va a pasar", continuó. "También decidimos lanzarlo porque viene el 2 de noviembre, una fecha importante también en México, que es el Día de Muertos, y quisimos que la gente tuviera una canción con la cual identificarse; no solo temas de amor, desamor, de bailar, de corridos, de fiesta; sino también la gente que ha pasado por un momento difícil, que ha perdido un ser querido, un familiar pueda recordarlo o identificarse con una canción de La Adictiva". De acuerdo con el cantante aunque se trata de una cuestión difícil, es importante abordarla. "Entonces, aquí hay una canción totalmente diferente y que la verdad a la gente le ha gustado mucho. Se escucha raro decir que es una canción bonita o que la gente le gusta porque habla de un tema muy delicado que es la muerte y que es muy fuerte, pero, realmente, a la gente que la ha pasado por un momento difícil le ha gustado mucho", mencionó por su parte Isaac Salas. "Creo que es una manera de hacer reflexionar a todos, es parte del proceso de la vida y la muerte. Entender que cualquier día puede ser el último y hay que disfrutarlo al máximo, y hacer lo que no habíamos pensado". La Adictiva Credit: Cortesía: Anval Music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sencillo forma parte del la producción Eso es la riqueza versión Deluxe, su más reciente material discográfico. "Eso es la riqueza versión Deluxe es el nuevo bebé de La Adictiva, es un álbum que representa todo el esfuerzo que hemos logrado durante todos estos años. Se nota en el título del álbum que es una riqueza", agregó Salas. "Es un álbum tan versátil que le puedes cantar a todos, a las mujeres, al amor, desamor, a la muerte, ese momento difícil. Representa muchas cosas, viene empalmado de muchos sentimientos y las canciones fueron súper bien elegidas para que disfrute la gente". Pero tener una trayectoria de 28 años no ha sido un camino sencillo y la banda ha tenido que atravesar por diversos obstáculos para permanecer vigente ante tantas propuestas musicales en diversos géneros. La Adictiva Credit: Cortesía: Nevarez Communications "En general, creo que el mayor obstáculo ha sido ir a diferentes países, ganando público, luchando por abrir fronteras, llenar más lugares es lo que más nos ha costado trabajo. Obviamente, colocar los temas en primer lugar; hace algunos años no pasaba lo que ahora está pasando, era más difícil", continuó Garza. "Lo más difícil también es encontrar un estilo propio de la banda y lograr que cuando empieza una canción la gente diga es La Adictiva, cuando encuentras eso o la gente o ya identifica la gente quien eres, creo que ya hiciste. Es lo más difícil de lograr en una agrupación". "Competimos con nosotros mismos, que nuestra canción sea mejor a otra que hemos lanzando", Guillermo Garza de La Adictiva Eso es la riqueza versión Deluxe de La Adictiva ya está disponibles en todas las plataformas musicales y el tema "Mi último día" en los sitios de videos. "Hemos lanzado canciones que han sido éxito y nunca ha pasado nada fuera de lo normal, que perdamos el piso, que creamos que estamos encima de otros", aclaró Guillermo Garza. "Estamos tan enfocados en nuestro proyecto, en nuestra banda, en nuestra empresa que no estamos pensando en pisotear a nadie o en que somos mejores que otros, o si nuestra canción es mejor que la de aquellos. Competimos con nosotros mismos, que nuestra canción sea mejor a otra que hemos lanzando".

