Karol G revela la fecha de lanzamiento de su nuevo sencillo "Cairo" La Bichota enciende la escena musical al dar un adelanto de su nuevo video inspirado en la belleza del desierto y las pirámides de Giza, en Egipto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A casi tres meses de lanzar el exitazo "Gatúbela" junto a Maldy, Karol G está calentando los motores para enamorar a sus fans con su melodiosa voz, ritmo y carisma con su próximo sencillo: "Cairo". La cantante colombiana compartió un clip de pocos segundos en su cuenta de Instagram y canal de Youtube, donde ya es tendencia mundial, para dar una probadita a su público de lo que viene este fin de semana. "Desde Egipto, Cairo. 13 de Noviembre 13:00 Hs", fue el mensaje que usó la también empresaria para acompañar el mensaje, que en menos de 24 horas acumuló más de 1 millón de 'me gusta' y miles de comentarios. Karol G Credit: Photo by Emma McIntyre/Getty Images "Estamos contando los días"; "otro himno"; "esta canción va a hacer la favorita de mi cumpleaños"; "para acabar el año como se debe, con nueva música"; "ya quiero que salga", son algunos de los mensajes que se leen en sus redes sociales. En el video, se aprecia a la Bichota con el pelo rojo largo y llevando dos vestuarios: un vestido corto negro en satín paseando en una camioneta que se dirige a las antiguas pirámides y otro largo en tonos tierra entre un mar de alfombras egipcias. "Cairo" marca la tercera colaboración entre la artista paisa con el director Pedro Artola. "Muy muy muy emocionado con esto", escribió en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de éxitos como "Tusa" o "El barco" está en una de las mejores etapas de su carrera artística, ahora que pronto concluirá su exitosa gira mundial Strip Love. Además, está nominada a tres premios Latin Grammy, incluyendo Canción del Año, Mejor Canción Urbana y Grabación del Año con el tema "Provenza", cuyo afrobeat tiene acumulado más de 544 millones de reproducciones solo en Spotify.

