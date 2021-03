Karol G, Nicki Nicole, Pacho El Antifeka y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir karol g estrena album kg0516 cancion el makinon mariah angeliq Image zoom Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "El makinon", Karol G ft. Mariah Angeliq Karol G sorprende a sus fanáticos con el estreno de su nuevo álbum KG0516. Este disco es la producción más íntima y experimental de la cantautora. "Para mi este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista". El primer sencillo promocional, "El makinon", presenta a la estrella colombiana junto a Mariah Angeliq en una actuación ardiente llena de energía. "No toque mi Naik", Nicki Nicole ft. Lunay La artista argentina Nicki Nicole y el artista urbano puertorriqueño Lunay lanzan el sencillo "No toque mi naik", cuyo video fue filmado en Puerto Rico por el director Juanky Álvarez. El cortometraje capta la energía de la vida de isla, con sus escenas de Nicki y Lunay persiguiéndose en motos de motocross en compañía de amigos. "Para no olvidar", Andrés Calamaro ft. Manolo García y Vicente Amigo Andrés Calamaro presenta su nueva versión del hit "Para no olvidar" acompañado de la voz de Manolo García y la exquisita guitarra de Vicente Amigo. El charme de Manolo, artista español musical y plástico, se imprime con clase y carisma en el doble compás que engalana este dueto que se expande a trio con guitarra extraordinaria del maestro flamenco Vicente Amigo. "Para no olvidar" se honra de merecer el arte de semejantes grandes artistas. "No te veo remix", Pacho El Antifeka, Wisin y Yandel y Jay Wheeler Wisin y Yandel y Jay Wheeler se unen al tema de Pacho El Antifeka para lanzar "No te veo remix", un pegajoso tema que incluye sonidos lentos y explosivos. El video oficial estuvo bajo la dirección de Gus y se filmó en Miami. A través de los movimientos de baile seductores y la interpretación de los artistas, logran transmitir diferentes emociones de nostalgia y deseo conectando con la letra de la canción. "DF", Dylan Fuentes Dylan Fuentes estrena "DF", una canción personal y conmovedora, donde el músico y cantautor colombiano se abre hacia su público sobre sus propias batallas contra la ansiedad y depresión. El video muestra imágenes completamente en blanco y negro como representación de los días grises en los que Dylan se encontró por muchos meses. En las escenas vemos a un Dylan solitario, lleno de dolor, muy diferente a lo que sus fanáticos y el público han visto de él en los últimos años. "Te sale", Lennis Rodríguez x RVFV El tema original de "Te sale" se convirtió en un himno en discotecas en el verano del 2019. Lennis disfrutó de más de 20 conciertos en salas de Andalucía, y luego el éxito se propagó al resto de España. Un remix de este tema tenía todo el sentido con una colaboración con alguien de Andalucía, y el almeriense RVFV le ha dado un flow único que aun hace más potente la canción. La química entre los dos artistas sumado a la producción combinada de Pablo Mas y de Victor R-Swag dan por resultado esta bomba. "Pasado", Carmen DeLeon, Cali y el Dandee "Pasado" pone la preciosa y cruda voz de Carmen DeLeon al ritmo movido y poderoso de Cali y El Dandee añadiendo un emotivo y conmovedor verso. En el video oficial, DeLeon se encuentra en un viaje por carretera con el dúo pop-urbano de hermanos colombianos (compuesto por Alejandro Rengifo y Mauricio Rengifo) – pero aún atormentada por los recuerdos de su exnovio. "Bellaqueo", Gotay el Autentiko ft. Juanka Gotay 'El Autentiko' lanza su nuevo sencillo y video "Bellaqueo" junto a Juanka 'El Problematik'. El tema es un perreo old school creado como homenaje a la vieja escuela del reggaeton, "Bellaqueo". El videoclip fue grabado en locación en Miami bajo la dirección de Daniel Arrondo. Género 101, Cazzu Cazzu, la conocidísima trapera argentina, ha querido presentar al mundo cómo nació este género en una Argentina en crisis económica, y cómo se ha convertido en una corriente musical que ha impulsado a toda una generación de artistas, como ella. Por esto, junto con Amazon Music LAT!N presenta el segundo episodio de "Género 101", una serie exclusiva que destaca diferentes géneros de la música latina, narrado por los referentes de cada estilo. "Agosto al costo", Voz de Mando Voz de Mando presenta su nuevo sencillo "Agosto Al costo", un corrido que narra la historia de un personaje que no se rinde a pesar de todos los obstáculos que encuentra en el camino. Tanto la canción como el video se grabaron en California, la canción estuvo bajo la producción de Jorge Gaxiloa.

Share options

Close Login

View image Karol G, Nicki Nicole, Pacho El Antifeka y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.