Primero fue Feid, ahora Karol G se deja ver con otro colombiano Karol G no solo está presumiendo su amor con Feid, también se dejó ver con otro músico colombiano Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Karol G | Credit: Karol G Instagram En las últimas 24 horas, Karol G ha mostrado que el capítulo que vivió junto a Anuel AA ya está más que cerrado. La cantante colombiana ya no esconde su romance con Feid, de hecho hasta lo acompañó durante su concierto en Miami el viernes, en donde además de presumir una gran sonrisa, lució un cuerpazo de impacto. Ese misma imagen fatal, la lució horas después junto a otro colombiano, se trata de Ovy On The Drums, con quien tendrá una colaboración musical. "Empezamos desde abajo y aquí vamos", escribió el músico junto a varias estampas junto a Karol G, en donde se les ve muy jóvenes y en la actualidad. "Y lo que viene va estar más cabrón". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante las últimas semanas, la intérprete de "TQG" se ha visto envuelta en un escándalo mediático debido a los mensajes que su ex, Anuel ha hecho públicos, en donde no solo ha compartido momentos íntimos con ella en la cama, también ha dicho a Feid, que Karol le pertenece. La nueva pareja hasta el momento se ha mostrado al margen de tales provocaciones.

