Karol G, Alejandro Fernández ft Christian Nodal y más estrenos musicales ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Cortesia Desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Location", Karol G ft. Anuel AA & J Balvin Karol G celebra el estreno de su nuevo sencillo "Location" en colaboración con Anuel AA y J Balvin. Incorporando líneas bilingües entre inglés y español, la cantante colombiana transmite su poder en un mensaje de celebración pura y admiración al ser. El video musical, dirigido por Colin Tilley, logra recrear una increíble fiesta dentro de un desierto, llena de energía y un ambiente al estilo de un rodeo. "Duele", Alejandro Fernández y Christian Nodal Alejandro Fernández y Christian Nodal unen sus voces nuevamente para presentar hoy su mas reciente sencillo, "Duele". Compuesto por Nodal, este nuevo himno al desamor relata el dolor causado por la ruptura de una relación que parece imposible de olvidar, y cuenta con un vídeo musical grabado en Guadalajara donde ambos intérpretes, golpeados y heridos, ahogan sus penas en una cantina. "Tata", Eladio Carrión ft. J Balvin Eladio Carrión estrena "Tata" junto a J Balvin. Dirigido por José Sagaro y la productora Film Heads, "Tata" nos muestra a Carrión y Balvin en la ciudad de Nueva York, entregando todo su swag y flow para este nuevo tema de drill—género en el que tanto Eladio como Balvin incursionan por primera vez— y prende la fiesta donde sea que se le ponga play. "Amor de febrero", Jay Wheeler Jay Wheeler nos presenta su sencillo "Amor de Febrero", una balada de amor con una gran carga emocional y donde se destaca la capacidad vocal del artista, que seguro en muy poco tiempo será la preferida de su público. "Como llora The Remix", Juanfran ft. Nio García, Brytiago & Kevvo Kevvo, Nio García y Brytiago se unen por primera vez en el tema "Como llora Remix" de JuanFran. "Este tema ha superado todas nuestras expectativas y junto a mi equipo de trabajo entendimos que era necesario ofrecer un giro nuevo con colegas del género y es así como surge este temazo," comentó el joven grancanario. "Se ve que te hago falta", Neto Bernal Neto Bernal lanza su primer tema del año titulado "Se ve que te hago falta", una canción de desamor con sierreño y composición del célebre compositor Edén Muñoz, cuya letra ayudó a Neto a explotar su sentimiento interpretativo y talento vocal que lo ha llevado a ganar la admiración de sus fans y a posicionarse como el nuevo artista joven con mayor potencial para convertirse en uno de los ídolos del regional mexicano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No le contestes", VF7 La intérprete femenina VF7 presenta su nuevo video y tema "No le contestes", producido por Dimelo Nino y Dulce Como Candy. En el video musical, grabado en Puerto Rico bajo la dirección de Abez Media, la cantautora da a entender que ya no es una niña y sigue evolucionando en todos los aspectos de su vida. "Celos", Daniela Brooker Daniela Brooker lanza su primer proyecto musical para recibir el año nuevo titulado "Celos". En el video vemos a la artista en diferentes escenas con su pareja, rodeados de tonos oscuros para simbolizar lo que está pasando en la relación y le añaden un toque más artístico al incluir diferentes tomas de danza interpretativa que fluyen con la delicadez de la voz de Daniela Brooker. "Eva", Buscabulla Buscabulla lanza el sencillo "Eva" para celebrar el Día de San Valentín. La canción es un clásico del karaoke en Puerto Rico. "Durante el pico de la pandemia global en 2020, estuvimos repasando esta canción que habla sobre la renovación tras una tragedia y la oportunidad de volver a empezar," explicaron Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle. "Nos conmovió y decidimos darle nuestro propio giro".

