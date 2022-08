Kany García celebra mantenerse vigente más allá de las tendencias musicales Si bien la competencia musical es fuerte ante una oferta tan grande y diversa, Kany García sigue en el gusto del público siendo fiel a su estilo, pero modernizándose. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estar en el mundo de la música por casi dos décadas no es asunto sencillo; sobretodo, considerando que la competencia es grande y la oferta de temas es cada día mayor en todos los géneros y para todos los gustos. Pese a ello, Kany García continúa firme en esta industria pese a tener una propuesta personal que va más allá de modas. "Mi mayor acierto ha sido ser fiel a lo que creo internamente que es mi música y en mí misma; ser fiel en todos los sentidos", advirtió a People en Español. "Claramente uno se deja coquetear por lo que son las tendencias o lo que mucha gente te puede decir que es el camino", continuó. "El mayor reto que he tenido que enfrentar es mantenerme atemporal a lo que está pasando. Mantener actual de lo que son tendencias sin perderme en el camino. Lo que para la gente es importante. Mantenerme muy actualizada de lo que está pasando". Ahora, la cantante lanza un nuevo disco titulado El amor que merecemos donde logra romper con sus propios paradigmas para lograr una propuesta moderna, pero tal como decía, sin perder su esencia. "Es un álbum que me ha traído tantas cosas lindas, entre ellas que me adentré a volver a escribir con otras personas; hace rato que llevaba escribiendo solita. Y empecé a encontrarme con un montón de compositoras y compositores jóvenes que estaban a haciendo cosas que me fascinaban y que creía que podían abrirme camino dentro de lo que estaba haciendo también; un poco actualizarme en cuando a sonido y cosas pasando", confesó. "Es un álbum que te endulza el oído porque te pone de buenas. Casi todas son canciones muy movidas. Pero no dejan de tener mensaje", agregó. "Invita también a la reflexión pero desde un lugar muy moderno de lo que está pasando ahora con la música". Esta nueva producción musical también le trajo la a la compositora la oportunidad de grabar el tema "Muero" a dueto con Alejandro Sanz, que le ha dejado un gran aprendizaje a nivel profesional. "Se fascinó con la canción, la melodía y se engancha a cantarla conmigo, y hacerla", relató. Kany García Billboard Latin Music Week 2021- Day 2 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hablar de Alejandro Sanz es hablar de credibilidad, es hablar de letras con profundidad", enfatizó. "Aún cuando pueda llevar 30 años de carrera, su nivel de perfección, de querer hacer las cosas de la mejor forma siguen estando intactas; sigue teniendo esa ilusión de ser un perfeccionista. A mí que vengo de otra generación me encanta tener este tipo de maestros, de darnos cuenta que siempre hay que entregar tanto en un álbum, canción, dueto, dar 100 más uno. En todas las ocasiones que estoy con él siempre aprendo y ese tipo de gente es que uno debe tener cerca en la vida". "Sueño que nunca me falte el deseo de volver a mi casa y estar con mi familia. De volver a mis raíces", Kany García Ahora, Encarnita García, nombre real de Kany García, sigue trabajando al tiempo que sueña "con hacerme vieja y seguir haciendo lo que me da la gana que es esto". Mientras tanto, su disco El amor que merecemos ya está disponible en todas las plataformas musicales. Y el sencillo "Muero" ya está disponibles en los sitios de videos. "Encarnita García sueña con no perderse dentro de un mundo tan fácil. De un mundo que hoy estás aquí y mañana allá", confesó. "Que nunca me falte el deseo de volver a mi casa y estar con mi familia. De volver a mis raíces".

