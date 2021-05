Asesinan a tiros al joven cantante de música regional mexicana Julio Verdugo El artista sinaloense de 23 años circulaba en un vehículo cerca de su casa cuando fue tiroteado. Aquí los detalles de esta tragedia. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música regional mexicana está de luto por el asesinato del joven cantante Julio Verdugo, quien falleció la madrugada de este domingo mientras viajaba en un vehículo en el estado de Sinaloa, México. Según reportes del periódico local Río Doce, eran alrededor de las 3:30 a.m. cuando un desconocido disparó a la víctima, que conducía una camioneta Dodge Chrysler de color dorado cerca de su casa en la colonia Los Huizaches de la ciudad de Culiacán. El Diario NY informó que cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos encontraron al cantante ya sin signos vitales en el asiento del conductor. Los reportes indicaron que agentes de investigación encontraron varios casquillos de arma corta. En las imágenes que circulan en las redes sociales se aprecia que la camioneta quedó atravesada en la calle en sentido contrario. La muerte violenta de Verdugo es la tercera de músicos regionales y sus familias en menos de un mes. El primero fue el pasado 17 de abril cuando Irving Olivas, su esposa e hijo de tan solo un año y 8 meses, todos familiares de Alfredo Olivas, quienes fueron asesinados en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco. Una semana después, el 25 de abril, el cantante de narcocorrido Alex Quinteros fue asesinado a balazos y dos personas heridas en un tiroteo una fiesta privada en el municipio de Cajeme, Sonora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los seguidores del cantante y de este género musical lamentaron su muerte y escribieron mensajes de condolencias a su familia. "Descansa en paz Julio"; "Dios lo tenga en su gloria"; "muy joven, descansa en paz", fueron algunos de los comentarios que se leen en Facebook.

