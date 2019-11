Juanes recuerda su primera ceremonia en los Latin Grammy: “Llegué con los tenis mojados" Con los pies mojados, así llegó Juanes a su primera ceremonia de los Latin Grammy 2001 By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante la conferencia de prensa en que se anunciaron las nominaciones de los Latin Grammy del 2001, Juanes sintió una gran emoción al escuchar su nombre —y otra sensación menos placentera con cada paso que dio en ese escenario en Miami. “Había llegado de Centroamérica el día antes y tenía unos tenis Nike empapados porque había llovido y me había mojado”, ríe el colombiano de 47 años. “Los puse a secar en la ventana de la casa donde me estaba quedando y no se secaron; entonces llegué con los tenis mojados”. Image zoom Dieciocho años después, el intérprete de “La camisa negra” llegará con pies secos y bien plantados en la tierra a su reconocimiento como “La persona del año” de la misma Academia Latina de la Grabación que otorga los Latin Grammy. “Cuando me enteré, lo primero que dije [fue:] ‘¿Pero yo? ¿Esto es en serio?’ Nunca pude imaginar tantas cosas que están pasando”, dice agradecido Juanes, quien celebra veinte años como solista con su CD en puertas, Más futuro que pasado (Universal Music Latin). “[Me siento] muchísimo más tranquilo. Disfruto más el momento, cantar. Estoy en un momento de plenitud muy chévere”. Image zoom Mezcalent Uno que comparte con su mujer Karen Martínez, de 40 años, y sus tres hijos: Luna, de 16; Paloma, de 14; y Dante, de 10. “Los Grammy se convirtieron en una puerta que [abrió] oportunidades para mí”, valora el amante de la banda Metallica. “Es un homenaje de los colegas. Va a ser un momento muy bonito para mi mamá, mi esposa, mis hijos”. Advertisement EDIT POST

