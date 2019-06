¡Juanes abrirá el concierto de los Rolling Stones en Miami! El cantante colombiano será el encargado de abrir el show del afamado grupo británico en su próximo concierto en Miami. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Cuando parecía que lo había conseguido todo, Juanes vuelve a tocar el cielo con las manos. El artista colombiano será el encargado de abrir el concierto del afamado grupo Rolling Stones durante su próximo espectáculo en Miami el 31 de agosto. Así lo han anunciado por ambas partes. La mítica banda compartía con ilusión un comunicado donde hacía pública la buena nueva. Una cita de lo más esperada que les reunirá en el famoso escenario del Hard Rock Stadium de la Cuidad del Sol. Por su parte y de lo más entusiasmado, Juanes hizo partícipe a sus seguidores de esta gran noticia con un mensaje lleno de entusiasmo y felicidad. Estoy muy emocionado de anunciarles que estaré abriendo el concierto de los REYES DEL ROCK, los @RollingStones en su tour "No Filter" este 31 de Agosto en el Hard Rock Stadium de Miami. Esto es un sueño hecho realidad. 🤟🎸🇬🇧 pic.twitter.com/qulthzJ473 — JUANES (@juanes) June 5, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cantar con los Rolling Stones ha sido lo más grande que me ha pasado en la historia de mi vida”, ha expresado el exitoso cantante de 46 años en exclusiva para People en Español. “Poder tener el honor de cantar con ellos, de abrir para ellos en Miami, con mis canciones es algo sin precedentes.” Un acontecimiento del que estamos sumamente orgullosos y que seguro será un espectáculo lleno de fuerza y corazón. ¡Enhorabuena! Advertisement

