Close

El actor Juan Pablo Di Pace abraza sus raíces en su salto a la música con un single en español El argentino aprovechó el parón en Hollywood por la pandemia para volcarse en su primer amor, la música, y reflejar en las letras de "Te sentí" su compromiso con la comunidad LGBTQ. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De niño, el actor y cantante argentino Juan Pablo Di Pace siempre estuvo rodeado de arte gracias a su mamá, una excelente pintora que le inculcó el gusto por expresarse de una manera creativa. Así que no fue sorpresa que tomara lápiz y papel y diera sus primeros pasos como dibujante. Pero el lado artístico corría por sus venas, y pronto se aventuró a probar suerte en la música y la televisión. Hoy lleva con orgullo la bandera de su país en Hollywood y se esmera por representar a los latinos en cualquier lado de la pantalla. "Primero que todo es un gran lujo poder hacerlo [representar a los latinos], porque al llegar sobretodo a Estados Unidos, se me dio una gran oportunidad de poder hacer de latino en un montón de proyectos que no necesariamente tienen que ver con latinos", dijo el también actor a People en Español. "A mí me da un orgullo enorme porque hay tanta riqueza en nuestra cultura, es una cultura de mucha música, de mucho arte, de mucha pasión, de mucha complejidad también, incluso calidez, y eso es lo que me gusta traer a todo lo que hago", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esas cualidades fueron precisamente lo que inyectó a su personaje en la galardonada serie de Netflix Fuller House y en la cinta Dashing in December. Image zoom Credit: Manolo Pavón En su música, Di Pace plasma un poco más de sus propias emociones y experiencias con las que espera llegar al público. Con su nuevo sencillo, "Te sentí", que forma parte del EP titulado Vascular, aborda su compromiso como miembro de la comunidad LGBTQ e incluye su pasión por España, donde residen sus padres y logró la colaboración del músico flamenco Tito Losada. "Fue muy importante mostrar la parte flamenca, la parte de la cultura española que es tan única, tan bonita, tan sentida, y misteriosa a la vez", comentó. "Si tengo la plataforma para hacerlo y lo puedo hacer, absolutamente en cada oportunidad que tenga lo voy a hacer [representar a los latinos]".

Close Share options

Close Close Login

Close View image El actor Juan Pablo Di Pace abraza sus raíces en su salto a la música con un single en español

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.