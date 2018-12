Juan Lizárraga: ‘Lorenzo Mendez no tiene porque colgarse de la Original Banda el Limón’

Juan Lizárraga, productor y director de La Original Banda El Limón, finalmente toma las riendas de la agrupación de su padre y presenta a sus nuevos vocalistas, no sin antes enviar un mensaje a Lorenzo Mendez.

Luego de una serie de dimes y diretes y una demanda en contra su ex representante, Lizárraga dejó en claro que la agrupación que fundó su padre, Don Salvador Lizárraga, hace más de 50 años, continúa vigente con la cuarta generación de músicos de la familia.

“Este [cambio] es como renacer, refrescarnos, es como agarrar brío. Yo estoy seguro que con esto es la cuarta generación de La Original Banda El Limón y es una generación que viene con muchas ganas”, aseguró el líder y músico. “El legado va a crecer, la trayectoria va a crecer, los éxitos también van a crecer porque se está trabajando muy duro para que todo suceda. No hay ningún temor que [la salida de Lorenzo Mendez] nos pueda afectar para nada”.

Lizárraga refuta las declaraciones de Mendez, quien aseguró que los integrantes familiares de la banda se habían rehusado a cumplir con los contratos pautados y exige que no engañe a la gente y hable con la verdad. Además aclara que jamás se habló de ser la banda de acompañamiento del vocalista.

“Si me molestó mucho a mi y a mis hermanos, son muchos años los que le hemos dedicado a la Original Banda el Limón, son muchos años de trayectoria. El ver que haya personas que quieran poner en un mal término a la banda, que digan mentiras, me molesta. ¿Cómo podría abandonar algo que me corresponde? Me molestan comentarios que se hicieron que nosotros íbamos a apoyar como banda de acompañamiento a Lorenzo, eso jamás lo permitiríamos. Somos una banda de respeto, hemos tenido los mejores vocalistas, ¿cómo creen que íbamos a permitir ser una banda de acompañamiento?”, dijo a PEOPLE EN ESPAÑOL.

El músico asegura que esta nueva etapa es una renovación total y responde a las críticas sobre la inclusión de Ramón Maldonado, Victor Noriega y Kevin Melendres, los tres nuevos vocalistas en la banda.

“Por respeto al contrato que se tenía hasta el 31 de julio, nosotros no podíamos hacer ningún casting público. Sabíamos que se iba a terminar el contrato, sabíamos que Lorenzo y Gerardo [Sánchez] eran vocalistas exclusivos de Luz Records y que no iban a poder seguir con nosotros. Escogimos tres vocalistas y mucha gente ha comentado que porque no pueden llenar los zapatos de [Gerardo y Lorenzo]. Aquí nadie viene a llenar los zapatos de nadie. Son tres porque tantos años de experiencia nos han dado la sabiduría de pensar en los vocalistas como seres humanos que son y que tienen necesidades al igual de todos. De repente cuando uno tiene que ir a cumplir con compromisos familiares o de cualquier índole, quedarte con un solo vocalista es un poco complicado. Por eso optamos por tener tres voces para cuando alguno de ellos tuviera alguna necesidad como ser humano, poderle dar el permiso requerido”, explicó.

Lizárraga confía en que la gente aceptará su nueva propuesta musical, que incluye el sencillo “Dile que te dije yo” y envía un mensaje a Mendez en su nueva etapa como solista.

“Esto no es un pleito con Lorenzo, [él] es un protagonista de esto. Es un tipo talentoso, carismático y un tipo que se va a abrir todas las puertas que quiera, no tiene porqué colgarse de un nombre de La Original Banda el Limón para andar haciendo presentaciones, engañando a la gente. Si él tiene tanto ángel, tanto talento, lo debe de explotar. Si es verdad o mentira que lo mandan o no [a presentarse], él ya es un hombre y tiene criterio y él puede defender su postura y decir ‘sé que no es correcto lo que estoy haciendo’. Que haga las cosas correctas, que las haga bien porque él tiene mucho futuro y tiene que valerse por sus propias herramientas”, comentó.

En cuanto a su situación personal y legal con su ex mánager José Quiroz, el productor espera que éste reconozca y rectifique su error.

“Me da mucha tristeza que no quiera reconocer que la situación que estamos viviendo es porqué falló. El sabe en qué forma falló, él sabe lo que hizo para que nosotros quisiéramos terminar la relación con él. Nadie más que él lo sabe y lo vamos a demostrar. Que siga su camino, es un hombre talentoso que puede hacer otros productos pero que deje en paz a la Original Banda el Limón”, exigió.