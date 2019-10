Juan Ingaramo, el artista argentino nominado al Latin Grammy 2019 El cantante argentino Juan Ingaramo con nominación al Latin Grammy 2019. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Juan Ingaramo es cantautor, productor, multi instrumentista y máximo exponente de la escena independiente argentina. El nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista editó su primer álbum de estudio Pop Nacional en el 2014, y a mediados de 2016 el material titulado Músico. En 2018 lanzó su tercer disco Best Seller donde fusionó distintos aspectos de la música urbana creando un clima de vanguardia sonora bailable. En 2019 lanzó dos nuevos singles, "Romeo y Violeta" y "El campeón", donde profundiza en su búsqueda rítmica y sonora, centrada en desgajar el espíritu urbano de la música latinoamericana. Hoy en día se encuentra en pleno lanzamiento de su ultimo single "Clave" junto a los Argentinos Miranda!. GALARDONES Y NOMINACIONES Latin GRAMMYs 2019 Mejor Nuevo Artista

LAMC Discovery Award – winner 2019

Mejor álbum de Pop Alternativo

Premios Gardel 2018 Por su álbum "Best Seller".

*Grabación del año:

Geiser Discos / Nico Cotton & Rafael Arcaute por "Best Seller".

*Ingeniería de grabación:

Nico Cotton por "Fobia" incluido en Best SOBRE BEST SELLER SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con una serie de canciones que abordan distintos aspectos del pop, la música urbana desde el trap hasta el hip hop, el artista cordobés inicia con este disco su camino hacia la universalidad.

El movimiento parece claro: de la meticulosa prolijidad de sus anteriores composiciones centradas en un pop fresco y pegadizo enmarcadas en Pop Nacional (2014) y Músico (2016), Ingaramo pivotea hacia un registro más embarrado y casi obligatoriamente bailable.

El álbum cuenta con colaboraciones que involucran a las grandes ligas del pop y la música urbana regional, como Dakillah y Ca7riel en Fobia, Louta y Neo Pistea en Ladran y Elsa y Elmar en Fuego y Pasión. Advertisement

