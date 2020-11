Close

Jovanny Cadena sobre el accidente que casi le cuesta la vida: "Lloré bastante" A más de un año de su terrible accidente automovilístico, el cantante está más que listo para conquistar a los amantes de la música regional mexicana. Isis Sauceda/Los Angeles Por Isis Sauceda and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 parecía sonreírle al intérprete mexicano Jovanny Cadena, con una ocupada agenda de trabajo entre presentaciones, alfombras rojas y grabaciones. Pero como a todos los artistas , tuvo que poner sus planes en el refrigerador debido a la pandemia. Si bien se ha tenido que tomar una pausa, su deseo de sobresalir y darle más brillo a su carrera sigue intacto. Ni siquiera un terrible accidente de auto en abril del 2019 pudo detenerlo. “Cuando uno sale de su casa, ya está expuesto a perderla, son gajes del oficio. Uno tiene que salir a buscar el trabajo”, contó el cantante a People en Español. “Cambió bastante mi vida. El año pasado ha sido uno de los años más difíciles para mí. No nada más por el accidente, sino por las secuelas que dejó. Todo el año pasado yendo a terapias que no me servían para nada, eran demasiado dolorosas. Hubo momentos muy frustrantes, muy difíciles, lloré bastante”. Image zoom Jovanny Cadena | Credit: Cortesía Omar Cerpa Su pasión por la música lo ayudó a superar su trágica situación y proponerse nuevas metas, como el lanzamiento de su nuevo disco Ya no queda más, que estrenará el próximo 20 de noviembre. “Todo se ha dado de manera orgánica, de verdad estoy bien agradecido con la gente porque yo me doy cuenta lo difícil que es entrar ahorita en el gusto de la gente", dijo. "Tengo muchos [amigos] con mucho talento, que cantan muy bonito, componen muy bonito y a veces hasta compañías [disqueras] tienen y desgraciadamente no pintan o no se les da [el éxito]. A lo mejor es un ángel que trae cada persona, cada artista”, comenta el intérprete. “Estoy bien agradecido con la gente por apoyar tanto mi música”, agregó. Image zoom Jovanny Cadena | Credit: Omar Cerpa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras una experiencia que admite le cambió totalmente la vida, el cantante tiene un sabio consejo para los jóvenes que desean conseguir el éxito, incluso más allá del mundo de la música. “Que no se desvíen por caminos que no [son] porque en este ámbito de la música se presentan muchas cosas difíciles con las que tiene que lidiar uno, muchos vicios. Hay que tener la cabeza bien centrada en lo que uno quiere y luchar por eso”, aconsejó. “Trabajar para poder lograrlo. No solo basta con decir quiero hacer esto, sino hay que trabajar bastante para lograrlo con disciplina, perseverancia y mucho amor por lo que uno quiere”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Jovanny Cadena sobre el accidente que casi le cuesta la vida: "Lloré bastante"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.