Jossef y ROBI unen fuerzas para entender las confusiones sentimentales Los cantantes del género urbano Jossef y ROBI traen una propuesta dedicada a todos aquellos que sufren de confusiones a nivel emocional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los jóvenes puertorriqueños Jossef y ROBI están buscando consolidarse en el mundo de la música; para ello, quieren ofrecer propuestas frescas, innovadoras y, si bien, interpretan género urbano, buscan mostrar algo diferente a lo que está actualmente en el mercado musical. Así, Jossef creó el tema "Contesto o ignoro" que habla sobre las confusiones sentimentales y donde "Ese tema es cuando la chica llama y quieres estar un rato con ella, qué haces ¿contestas o ignoras?", explicó Jossef a People en Español. "Todos pasamos por ese momento en el que te escribe la baby o el baby y no sabes que hacer 'contesto o ignoro', mandas un mensajito. El que te diga que eso no exista es un embuste, no sé en qué mundo vive o no tiene babies. Eso es una realidad". "'Contesto o ignoro' trata acerca de esta persona qué nos vuelve loco pero a la vez nos confunde. Es un tema que habla de una situación en la cual todos hemos estado. No sabemos si contestarle o simplemente ignorarla y seguir", agregó por su parte ROBI. "Es un tema con el que cualquiera se podría identificar ya que todos tenemos esa persona que nos confunde y nos enreda los sentimientos". Jossef y ROBI Credit: Raúl Andrés Meléndez Fontan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión de ambos cantantes se dio luego de que Jossef había realizado este sencillo. "'Contesto o ignoro' ya la tenía grabada, llamo a Robi y le digo, vamos para la casa. Le enseñé varias canciones, entre ellas esta y le gustó de inmediato", explicó. "Cuando me presenta el tema ya con la idea y me quedé enamorado del coro así que decidí montarle un verso y darle mi toques al tema", comentó Robi. "Se puede decir que hicimos click desde el primer día que nos conocimos en el estudio". Ambos chicos descubrieron su pasión por la música a muy temprana edad; así, se prepararon para cumplir su anhelado sueño de ser cantantes. ROBI estudia música desde los seis años e incluso estuvo en la escuela Libre de Música de Puerto Rico. Por su parte Jossef, si bien amaba la música desde pequeño, en la adolescencia descubrió su pasión y con ayuda de sus padres compró un equipo básico de grabación y utilizó el clóset de su recámara como estudio. "Soy un artista muy versátil a la hora de hacer música. Me gusta intentar géneros nuevos o mezclar diferentes sonidos para crear música refrescante. Yo soy de Puerto Rico, como dirían muchos de la cuna del reguetón, así que crecí con el género urbano y todos sus exponentes", dijo ROBI. "Pero tengo muchas influencias de el rock americano y la escena del pop de los 2010 porque también fueron sonidos que escuché cuando era más adolescente así que trato de representar en mi música los sonidos que me influenciaron cuándo empecé" "Pueden quitarnos lo que sea, pero creo que si nos quitan la música la gente va a gritar", Jossef "Tengo con todos los sueños del planeta, quiero hacer una diferencia completamente en el mundo y en la música. Quiero crear cosas no solo en la música. Quiero crear algo diferente musicalmente y sonidos completamente distintos; las pistas, la melodía, las letras. En todo el sentido de la palabra Jossef siempre va a ser alguien distinto a todo el mundo, esa es la idea. Al final del día, siempre pienso que todos somos iguales, pero casa ser humano debe tener su esencia, su propósito, su línea, su meta", expresó Jossef. "Soy chamaquito soñador, visionario, honesto y real". Jossef y ROBI están decididos a dejar su propia marca en la escena musical; actualmente, su colaboración "Contesto o ignoro" ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video. "Pueden quitarnos lo que sea, pero creo que si nos quitan la música la gente va a gritar porque eso es, literalmente, lo que nos da paz, nos calma, nos activa, nos pone felices, nos pone en los moods que queremos; nos hace sentir y salir de la realidad por un ratito", concluyó Jossef.

