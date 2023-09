¿Cómo mirar al mundo desde otra perspectiva?, ¿cómo rescatar la naturaleza? The Ancestral Call tiene las respuestas Si alguien mantiene con vida el planeta tierra son las comunidades ancestrales y ese fue el impulso de le pianista José Soto para crear The Ancestral Call, una pieza musical que ensalza las costumbres de la comunidad Bribri. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jose Soto Jose Soto | Credit: Lincoln Center Cuando el pianista José Soto se comprometió con Alí García Segura "desde el fondo de su corazón" a ayudar y preservar a la comunidad ancestral Bribri a través de su música, el costarricense se llevó tremenda decepción al escuchar la respuesta de su camarada. "Él [Alí], me dijo que lo que le estaba diciendo es que lo iba a engañar porque en la lengua Bribri, la palabra corazón se relaciona con la palabra robar", cuenta el músico que unió su talento al de García para crear la pieza The Ancestral Call. "Para ellos decir verdad, se dice: 'Yo voy a hacerlo desde el fondo de mi hígado' porque el hígado es el órgano que se relaciona con la verdad. Eso fue para mí una cachetada porque entendí que yo no estaba ahí para ayudar, sino para entender diferentes formas de ver el mundo". Esa visión es la que esta mancuerna mostrará en el concierto The Ancestral... en el Lincoln Center. "Es un concierto multidimensional que viene desde el conocimiento ancestral de la cultura Bribri y cargado de música que intenta reflejar los valores de esa comunidad, [será un concierto] con grandes músicos y con Alí, como representante de la cultura Bribri", dice Soto. "Alí lo puso muy bonito: "Esta música es difícil de entender para todo el mundo, pero representa mi cultura". De este fascinante álbum que combina un conjunto de jazz y un cuarteto de cuerda para explorar la lengua y la cultura del pueblo indígena Bribri de Panamá y Costa Rica, Soto habló con People en español en exclusiva. ¿Por qué crear esta pieza? Es la primera vez que me presento en el Lincoln Center y es un concierto muy especial porque incluye a un embajador de la cultura Bribri que es una cultura milenaria de Costa Rica, todo el concierto será en Bribri, pero tendremos acceso a traducción. La música abraza la llamada ancestral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta comunidad existe la lengua ritual. Para las comunidades occidentales, esa lengua se escucha cantada y esa lengua es con la que los espíritus se comunican. Alí me dice para ellos la farmacia está en la naturaleza. Se comunican con los espíritus a través de la naturaleza. Cuando ellos hablan en ese lenguaje ritual, ellos se comunican con esos ancestros en las plantas que ellos necesitan para curar. De eso se trata, es un concierto muy especial porque la música está basada en ese concepto y hay muchos otros valores de la comunidad Bribri. ¿Cuántas personas aún hay en la comunidad Bibri? Son doce mil en una población en la que somos 5 millones. El 65% de ellos, hablan el lenguaje ritual, y con la desaparición del lenguaje desaparece la población. ¿Cómo hiciste contacto con Alí? No fue el primero que contacté, me enfoqué en esta cultura y lo que pasa es que al hablar con gente investigadora no me contestaban los correos y dije: '¿Por qué no intentar con alguien de la comunidad como tal?'. Uno de los valores más bonitos de los Bribris es que uno de los pecados más grandes es ser tacaño, entonces esa reacción que tuve de las otras personas, nunca la tuve de Alí. Los planetas se alinearon y empezó a funcionar. Alí García Segura Alí García Segura | Credit: Lincoln Center Y para este concierto, yo le pregunté a Alí: '¿Cuál es el concepto de resistencia?', y él me dice que ese concepto no lo hay, pero la forma en que ellos resisten es dar la información sobre su cultura hasta cierto punto porque si hablan más de ella, eso puede hacer que se pierda. Y es así que ese mundo [Bribri] lo traspaso al sonido. ¿Hay algo que te haya dejado marcado al platicar con Alí? Hubo un montón de anécdotas, una de las cosas que me pasó con él es que en el idioma Bribri es que él me cuenta que en el idioma no existe forma gramatical para mentir, a la gente le cuesta trabajo mentir y son matriarcales. Cuando estoy hablando con él, también veo que hay una historia de abuso hacia ellos, desde la colonización hasta el día de hoy, la gente quiere despojarlos de sus tierras, hay discriminación y yo quiero ayudar a la comunidad. Esto ha sido muy inspirador, entonces le dije: 'Desde el fondo de mi corazón yo quiero ayudar'. Y él me dijo que lo que le estaba diciendo es que lo iba a engañar. Lo que sucede es que en la lengua Bribri, la palabra corazón se relaciona con la palabra robar. Ahí se ve la diferencia entre los mundos. Cultura Bribri The indigenous region of Bribri, canton of Talamanca, in the Caribbean province of Limon about 230 km southeast of San Jose | Credit: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images Para ellos decir verdad, se dice 'yo voy a hablarle desde el fondo de mi hígado' porque el hígado es el órgano que se relaciona con la verdad, eso fue para mí una cachetada porque entendí que yo no estaba ahí para ayudar, sino para entender diferentes formas de ver el mundo. Aprendí que la forma más sincera de hacer música es improvisando y por eso saqué la pieza. ¿Cómo fue la invitación para presentarse en el Lincoln Center? Fue una lotería, el proyecto habla por sí solo, pero encontrar productores que tienen una bagaje cultural es [impresionante], el mensaje que uno tiene que dar no solo es referente al sonido, el sonido es un medio, la intención detrás de ello es la que habla por sí misma. Jose Soto Jose Soto | Credit: Lincoln Center ¿Qué le dirías a la gente sobre esta música? Es un concierto multidimensional que viene desde el conocimiento ancestral de la cultura Bribri y cargado de música que intenta reflejar esos valores de esa comunidad, con grandes músicos y con ese representante de la cultura Bribri. Alí lo puso muy bonito: "Esta música es difícil de entender para todo el mundo, pero representa mi cultura". Es un forma diferente de ver el mundo... [De hecho], uno de los temas se llama "Injusticia cognitiva", es un concepto creado por un sociólogo portugues, y trata de que el mundo en el que vivimos es concebido en una sola verdad y hay muchas verdades alrededor de nosotros que tienen que ver con gente que les hemos dado la espalda que son las comunidades ancestrales. El 80% de la biodiversidad es conservada por el 4% de la población del mundo que son todas las poblaciones ancestrales. Para mí, ellos tienen muchas respuestas que nosotros no estamos viendo como sociedad dominante y esto es lo que a mí me motiva a hacer estas cosas.

