Joan Sebastian vuelve a la vida! Lanzan temas inéditos de Joan Sebastian Joan Sebastian vuelve a la vida, así como lo leen. Sebastian, quien creó decenas de canciones y poemas en los que trabajó arduamente hasta el final de sus días hoy estrena "Hoy Tengo Miedo", un tema que va de la mano con el poema Me Voy a Comprar un Perro. Ambas letras se complementan, se abrazan, se dan un beso entre los márgenes de la poesía, logrando así una mezcla inigualable y bella. Antes de su partida en el 2015, El poeta del pueblo, logró narrar lo hermoso que puede ser encontrarse en la soledad y tener a tu lado una mascota, la cual puede ser una de tus más grandes alegrías para sentirte querido y acompañado en momentos difíciles. Image zoom José Manuel Figueroa interpretó a su padre, el cantautor Joan Sebastian. "Hoy Tengo Miedo" y el poema Me Voy a Comprar un Perro se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. POEMA "ME VOY A COMPRAR UN PERRO" Me voy a comprar un perro Pa´no sentirme tan solo Y no lo digo con dolo Ya ven que el perro sí es fiel No como el amor aquel Que me partió media madre Hoy, hoy no hay perro que me ladre Colmillo que roe este hueso Estoy muy triste Por eso me brota este sentimiento Que va desde el pensamiento Hasta la punta del pie Preguntaránse por qué si la vida es tan hermosa No me jalo a una mocosa De esas que se oyen gritar De esas que tienen el pecho erguido Como aquel cerro Ay, Dios Quién fuera becerro Para acabarse de criar No, no vayan a pensar Que soy tan libidinoso Soy muy humano, las gozo Pero no me hacen feliz Traigo vacío el velís Y traigo el alma bien flaca Vivir así vale shit Así no quiero vivir Me voy a comprar un perro Para que aúlle en mis noches Pa´que ahuyente los reproches Que llegan de madrugada Cuando le digo a mi almohada Que la amo y no me contesta Mi soledad hace fiesta Fiesta muda y socarrona La soledad La soledad es cabrona y no la voy a aguantar Mejor me voy a comprar un perro Como he pensado Pa´que se muera a mi lado O yo muera al lado de él

