Los momentos en la música más comentados de la década By Alma Sacasa

Muchas cosas han pasado en la música en la década que llega a su fin, Aquí recopilamos algunos de los que causaron más ruido y dieron mucho de que hablar.

¿Beso de hermanos?

No es extraño que Jennifer López y Marc Anthony compartieran un beso cuando estuvieron casados, pero este en particular se lo dieron ya separados y en otras relaciones. Fue en los Latin Grammy de 2016, cuando el cantante de salsa llamó a su exesposa su hermana.

Más besos

Dos años después, la Doctora Polo y Maluma decidieron compartir un beso en el escenario durante los Latin AMAs.

La muerte de José José

La muerte del Príncipe de la Canción no solo fue una pérdida para el mundo de la música, sino el inicio de una disputa pública entre sus hijos que todavía continúa.

Muerte trágica

La muerte de Jenni Rivera en un accidente aéreo en México fue uno de los momentos más impactantes de la década. Su memoria, que su familia mantiene viva, sigue fresca en el corazón de sus fans.

La primera

La carrera de Camila Cabello ha alcanzado muchos hitos, como el convertirse este año en la primera latina en abrir el show de los Grammy.

La primera

Cardi B es la primera rapera en tener tres sencillos en las listas de Top 10 de Billboard.

¿Qué dijo?

Kanye West protagonizó un momento inolvidable en los MTV Video Music Awards de 2009 cuando al darle un galardón a Kanye West a Taylor Swift, le dijo que otra artista se lo merecía más. Desde entonces su relación ha sido tirante, hasta el punto de que la esposa del rapero Kim Kardashian West se ha involucrado en el tema.

Nuevo miembro de la familia

En 2011, Beyoncé anunció que ella y su esposo esperaban a su primera hija, Blue Ivy.

En la cumbre

Jay-Z no solo hizo historia al lanzar en 2015 su propia plataforma musical, Tidal, sino que ese año también se convirtió en el primer rapero en ser multimillonario.

Los trajes de Lady Gaga

Hoy en día sus atuendos son menos atrevidos, pero los comienzos de la cantante estuvieron salpicados de excentricidades como este vestido de carne, su entrada a un evento montada a caballo o elegir un atuendo de gala masculino.

