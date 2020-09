JLo ft. Maluma, Ozuna ft. Daddy Yankee y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom cortesia ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos, los temas musicales de estos cantantes seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Pa'ti" y "Lonely", Jennifer López y Maluma Dos de las superestrellas más sobresalientes del mundo, Jennifer López y Maluma, unen sus voces para lanzar los sencillos “Pa ti” y “Lonely”. Los temas fueron producidos por Jon Leone y Édgar Barrera, y co-escritos por la Diva del Bronx y Maluma. Los videos fueron dirigidos por Jessy Terrero y filmados en la ciudad de Nueva York y Huntington, NY. Las canciones también se destacarán en Marry Me, el largometraje protagonizado por JLo y el artista colombiano, el cual se estrenará el 12 de febrero del 2021 para el Día de San Valentín. "No se da cuenta", Ozuna ft. Daddy Yankee La superestrella global de la música latina Ozuna une fuerzas con el legendario artista Daddy Yankee para deleitarnos con el estreno de su video musical “No se da cuenta”, tema que se desprende de su cuarto álbum ENOC. Este tema es uno de los más bailables del álbum y se convertirá en un favorito para todas las edades con su ritmo atemporal. La hermandad, la energía y la conexión entre Ozuna y Daddy Yankee son palpables. "Chama", Guaynaa ft. Lyanno Luego del juego sensual de "Mera", y el coqueteo de "Se te nota", Guaynaa se queda solo y sufriendo por una caribeña. Así dice la letra de su nueva canción titulada "Chama", la cual lanza el día de hoy a través de todas la plataformas de música digital. La combinación musical de "Chama" es explosiva. Guaynaa toma el control del tema contando cómo anhela a una chica que ya no le corresponde, mientras la voz de Lyanno nos lleva por un valle melódico que casi nos hace olvidar el contenido sensual de la canción. "Perfecta", Luis Fonsi ft. Farruko Luis Fonsi estrenó el esperado video de su nuevo sencillo “Perfecta", el cual cuenta con la colaboración de Farruko. En “Perfecta" ambos artistas ofrecen su propio sello musical, mismo que los distingue y los ha convertido en grandes estrellas de la música Latina alrededor del mundo. “Esta es una colaboración muy especial para mí porque ya llevo años queriendo trabajar con mi amigo Farruko. Siempre he admirado su talento. Cuando estuve grabando “Perfecta” sentí que su voz seria ideal. Se la envié, le gustó y el resto es historia. Estoy muy contento de que por fin llegó el día donde todos la puedan escuchar y bailar”. dijo Fonsi. “Te volvería a elegir", Calibre 50 Calibre 50 vuelve a elegir cantarle al amor, al presentarnos “Te volvería a elegir", una balada romántica lograda de manera espectacular por este cuarteto de músicos sinaloenses donde Edén Muños sigue demostrando por qué es el cantautor del momento, llevándonos por un recorrido de palabras y frases hacia la persona amada. La letra, nos habla del amor puro, ese sentimiento que hace que una pareja decida vivir juntos por el resto de los días, y que, sin importar los obstáculos o los malos momentos, si tuvieran que decidir, se volverían a elegir el uno al otro. “Mi Niña” Wisin ft. Myke Towers La Base Music anuncia el estreno del nuevo sencillo y video de Los Legendarios, “Mi niña”, junto a las súper estrellas Wisin x Myke Towers. “Mi niña” es la carta de presentación del álbum debut que lleva por nombre Los legendarios, a lanzarse este año. “Mi niña” es un tema fresco con el sello musical de Los Legendarios junto al ícono de la música latina, cantante, compositor, productor y empresario, Wisin y la estrella de la música urbana, Myke Towers. El video dirigido por Nuno & Zitro se grabó en distintas locaciones en Puerto Rico. "Loco por bailar contigo", El Chulo ft. Gente de Zona El Chulo ha cumplido uno de sus grandes sueños: cantar con Gente de Zona, uno de los más respetados exponentes del género urbano en el mundo. "Loco por bailar contigo" es una canción que fusiona reguetón, dancehall y Cubatón. El track es contagioso, melódico y de fiesta, con un sonido internacional donde El Chulo demuestra su versatilidad como vocalista/MC, junto a los legendarios Gente de Zona. "Parte de mi", Soledad La cantante y compositora Soledad presenta desde Argentina para el mundo, su nuevo material discográfico Parte de mi y a su vez anuncia su colaboración junto a la multi-premiada cantautora Kany García en el tema “Quién dijo”, elegido para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum. Esta histórica colaboración une a dos grandes cantautoras latinoamericanas en un tema compuesto por ambas y que logra un ensamble vocal mágico. La complicidad y la mutua admiración quedan plasmadas en cada nota de esta canción, la cual sin dudas tendrá un destacado lugar en los charts de toda Latinoamérica. Ambas en su exitosa carrera han logrado ganarse el respeto de sus colegas y el corazón de su fanaticada. "Dentro de mi", Periko & Jessi Leon Periko & Jessi Leon serán padres. Y esta vez estarán repartiendo mucho amor y dedicando este nuevo sencillo a todos los que tienen la dicha de ser padres y sienten ese amor incondicional por sus hijos. “Dentro de mi” nace en plena pandemia mundial, en medio de la cuarentena de estos tiempos de Coronavirus. El sencillo tiene sonidos dulces, frescos y alegres, muy al estilo del dúo. "Nino Bravo, una orquesta y una voz", Eleazar Mora Image zoom Cortesia El gran artista español Nino Bravo revive una vez más gracias a la producción musical "Nino Bravo, una orquesta y una voz". La producción musical es una idea y sueño realizado por el artista venezolano Eleazar Mora, quien ha ganado múltiples premios en sus 6 producciones con más de 86 canciones lanzadas.En este álbum participaron más de 30 músicos de diferentes nacionalidades que le dieron el toque sinfónico acompañando la voz de Tenor de Eleazar Mora. "Me enamoré como nunca", N'Klabe y Elysanij N'Klabe, la agrupación puertorriqueña que sigue marcando la pauta en el género tropical, se une a la versátil y talentosa Elysanij en el tema "Me enamoré como nunca". El videoclip se grabó entre Colombia y Puerto Rico, y fue dirigido por Francisco Gutiérrez y Felipe Orjuela, con las casas productoras El Cuervo Films y CientoOnce Agencia. La historia se presenta en diferentes espacios en el tiempo, y en estos, la protagonista de la historia regresa al lugar donde conoció al hombre de quien se enamoró, bailando salsa. "Con otra", Seven Kayne El destacado artista y productor argentino, Seven Kayne, sorprendió a sus fanáticos con el estreno de su canción “Con otra”, su primer lanzamiento junto a WK Records. Escrita y producida por Seven Kayne, con un ambiente muy íntimo, el artista demuestra que los altibajos e inseguridades de una relación sentimental pueden transformarse en verdadero arte musical. “Con otra” es la representación de los problemas cotidianos de cualquier pareja que, pese al amor, llegan a convertirse en pesadilla. Así Seven Kayne siempre logra conectar con sus fanáticos de forma profunda y rítmica.

Close Share options

Close View image JLo ft. Maluma, Ozuna ft. Daddy Yankee y más estrenos musicales de la semana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.