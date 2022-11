Hijo de Jenni Rivera descubre algo de su mamá: "Fue algo dulce amargo" El hijo menor de Jenni Rivera se llevó tremenda sorpresa al encontrar una canción inédita de su fallecida madre. Los detalles de “Misión cumplida” aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Revisando material musical en abril, Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, se llevó tremenda sorpresa. "Mi hermano menor fue el que encontró esta nueva canción [de mi mamá]", cuenta en exclusiva Jacqie Rivera. "Fue una sorpresa para nosotros. Después nos dimos cuenta que fue grabada como una maqueta para Monica Padilla, su primer artista de Divina Music". "Misión cumplida", es una canción al ritmo de banda que cuenta la historia de un hombre que luchó por conquistar el corazón de una mujer. Jenni Rivera Carlos Quiñones | Credit: Jenni Rivera "Mi hermano fue el encargado de organizar los temas que dejó mi mamá. Y entre esos audios está este tema", dice Jacqie. "Fue algo dulce amargo. Es bonito poder trabajar como equipo con mis hermanos para honrar a nuestra mamá, pero a las vez es un recuerdo que no está aquí físicamente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema revive los inicios de Rivera en el género de banda y estuvo bajo la producción de Sergio Lizárraga y Pavel Ocampo. "Encontramos algo nuevo de nuestra mamá es cómo encontrar un tesoro", enfatiza la hija de la cantante. "Se siente como algo nuevo que estamos aprendiendo de ella". Mision Cumplida Jenni Rivera Credit: Nevarez PR El video musical, que se estrenará esta noche, estuvo bajo la dirección de Marlon Villar, contó con la participación de diversas mujeres que sirvieron como dobles de La Diva de la banda. "Estoy tan agradecida que podemos tener momentos así", confiesa Rivera. "Tuvimos un gran equipo en el estudio que nos ayudó a realizar la visión que teñimos para este tema. Sergio y Pavel Ocampo realmente trajeron la esencia de mi mamá que estábamos buscando".

