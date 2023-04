Jencarlos Canela está de vuelta y logra cumplir su sueño Tras meses de ausencia Jencarlos Canela está de vuelta de la mano de Yotuel Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yotuel y Jencarlos Canela Yotuel y Jencarlos Canela | Credit: Cortesía Jencarlos Canela se une a Yotuel para interpretar "Sueño", tema que dedica con orgullo a su padre. "¡Feliz cumpleaños, pa! Esta canción es más tuya que mía, no pudo salir un mejor día", escribió el también actor en sus redes sociales. "En honor a ese sueño de ver a nuestra Cuba libre que me sembraste de niño. ¡Te amo!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La canción pide la libertad de Cuba. "Sé que estamos a punto de volvernos a encontrar y construir lo que por tanto hemos soñado. Espérame en el mismo lugar. Espérame que falta poco pa' encontrarnos", dice una de las coplas. Esta no es la primera vez que el cubanoamericano se ha pronunciado públicamente en contra de la dictadura de Cuba y en pro de la liberación de los presos políticos.

