Una feliz noticia para los amantes de la música de Pau Donés... ¡El genial compositor de Bonito anuncia su regreso a los escenarios con este conmovedor video desde su balcón! ¡Conmovedora! Así ha sido la vuelta de Pau Donés, el genial intérprete del grupo español Jarabe de Palo, cuyo romántico tema Agua, entre otros muchos de sus éxitos, dio la vuelta al mundo. ¿Lo recuerdas? En plena pandemia de coronavirus, el genial cantautor de temas como La Flaca o Depende, salió al balcón de su casa para grabar este video que ha hecho las delicias de sus sorprendidos fans, guitarra en mano, con la feliz noticia de que vuelve a la música, después de haberle plantado cara a la dura batalla del cáncer del que fue diagnosticado en 2015 y haberse retirado oficialmente hace ahora más de un año. Mostrando a viva voz su nuevo tema cantó Vuelvo, donde habla de sus ganas de regresar a esos escenarios que tanta felicidad le trajeron a lo largo de su vida. "Me fui lejos buscando felicidad, empecé un viaje sin ir a ninguna parte… Cambié canciones de amor y libertad, mientras pensaba en volver a ser cantante". Image zoom El rockero que conoció el éxito internacional a finales de la década de los noventa escribió a sus cincuenta y tres años en esta nueva letra: "Vuelvo hoy para quien quiera escucharme, vuelvo hoy mientras el cuerpo aguante, vuelvo hoy por mi gente, vuelvo y aquí pienso quedarme para siempre. Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto". Image zoom ¡Esto sí que nos parece Bonito! Una maravillosa noticia en estos tiempos difíciles a causa del sigiloso Covid-19 que llegó a cambiarnos la vida en este 2020. Y tú, ¿tienes ganas de escuchar su nuevo disco?

