Jandres te pone a bailar con su tema Mentirosa: "Estoy feliz de cómo han pasado las cosas"

Aunque le han roto el corazón, el cantante Jandres asegura que su nuevo tema “Mentirosa” no está basado en experiencias personales. “No es nada personal. Es un tema que [puede] suceder a muchas personas”, cuenta el cantautor mexicano a People en Español.

Compuesta por el mismísimo Jandres, Frank Santofimio y Vlady Ramírez y producida por Robbie Meza y MGselecta, el tema habla sobre ese tipo de amor liberal que vivimos en esta época donde muchos no queremos enamorarnos por miedo a que nos rompan el corazón. “Es algo que sucede mucho en la actualidad. Muchas personas por miedo a que les hagan daño no quieren [una relación en] serio”, explica.

Algo que Jandres si toma muy en serio es su carrera musical. “Desde bien chiquito me gustó la música. A los 11 años mi papá me hizo cantarle una canción a mi mamá que él escribió. Se la canté y desde ahí automáticamente empecé a formalizar mi carrera con la música”, añade Jandres, quien a sus 19 años llegó a la primera temporada del show de telerrealidad La Banda, el cual contó con 3 coaches de fama internacional: Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz. “El juez que mas me inspiró fue el maestro Alejandro Sanz, el me abrió las puertas y apostó por mi”.

Además de cantar, a Jandres le apasiona producir. “Antes no producía, no estaba involucrado en la producción musical. Ahora [chequeo] todos los aspectos, estoy pendiente de cada cosa. A veces uno tiene que ir equivocándose en el camino para aprender”, apuntó el artista, quien anhela colaborar musicalmente con J Balvin y Christian Nodal. “Estoy feliz de como han pasado las cosas”.