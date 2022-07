Conoce a Jamby El Favo, quien revela en exclusiva que dejó las ciencias naturales para trabajar en la música Jamby El Favo pensaba que su vida tomaría otro giro cuando ingresó a la universidad; sin embargo, el destino le tenía preparado otro camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando era un joven, Jan Omar Cambero Luciano, nombre real de Jamby El Favo, jugaba fútbol americano en su natal Puerto Rico; sin embargo, le gustaba cantar y "de ahí salió el favorito". Así, "el entrenador del equipo decidió ponerme en la camisa, en vez del apellido, 'el favorito'". Pero su pasión por la música venía de tiempo atrás, desde muy niño. Incluso, siendo un adolescente grabó su primer tema. Así, decidió abandonar sus estudios universitarios en ciencias naturales para dedicarse de lleno a lo que más amaba. "Un amigo en Santo Domingo, que me conocía mucho en lo personal, a él le gustaba la música, cantaba y grababa y me decía 'papi ponte a cantar y a grabar porque tú tienes voz. Y la experiencia que tú vives son películas, puedes narrarlas y puedes, con eso, hace dinero, hacer vida'. Conocía muchos detalles de mí y me decía 'si te pones en la música vas a tener futuro ahí'. Con 13 años grabé mi primera canción", relató Jamby El Favo a People en Español. "Empecé a estudiar ciencias naturales en la universidad y haciendo música, que son dos cosas muy distintas. Decidí cambiarme de ciencias naturales, me fui a otra universidad de música para estudiar ingeniería de sonido y seguir en lo que estaba haciendo". A partir de los 17 años, el representante de género urbano ya trabajaba de manera formal en fiestas y actividades; pero una presentación espontánea permitió que DJ Blas lo escuchará y le diera su primera oportunidad profesional. "La gente ya me empezaba a reconocer por la música, porque hacíamos fiestas, varias actividades y se llenaba. Entonces conocían que canto y se sabían dos o tres cancioncitas", comentó. Como este compositor, quien se considera el "portavoz del pueblo", tuvo una gran influencia musical gracias a su padre quien "es salsero, era sonidista y promotor de eventos de salsa, tienes muchos amigos salseros", y realizaba fiestas en su casa. Ahora quiere dar a conocer a las nuevas generaciones a los grandes intérpretes de todos los géneros; por ello, ha decidido hacer una versión personal del tema "Triste y vacía" de Héctor Lavoe como un homenaje personal. "Me presentaron varios proyectos, decidí tomar el de 'Triste y vacía' porque tiene el coro de Héctor y él es el cantante de los cantantes", expresó. Jamby El Favo Credit: Cortesía: InnerCat Music/RA Publicity SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Viene siendo el portavoz de los cantantes; es como una similitud porque Héctor Lavoe refleja lo que es la calle y lo comercial. La gente de la calle me conoce, pero con este tema estoy entrando al ámbito más comercial. Decidí interpretar este tema por lo que representa Héctor Lavoe en la música", continuó. "Trato de educar al público, porque mi público, mayormente, es de mi edad o menor; entonces Héctor Lavoe es de otra época. Y mucho del público que consume la música de hoy día desconoce la trayectoria o los temas que son himnos, clásicos que son muy importantes en el mundo de la música como 'Triste y vacía'". "No quiero tratar de aparentar lo que no es para tratar de caerle bien a alguien", Jamby El Favo Jamby El Favo Credit: Cortesía: InnerCat Music/RA Publicity Con su compañía discografía Fuk Fake News, el productor quiere presentar su música de manera auténtica porque "no quiero tratar de aparentar lo que no es para tratar de caerle bien a alguien" y, al mismo tiempo, fusionar la música urbana con géneros clásicos como el rock y los boleros. "La música que hago son vivencias, cosas que uno ha visto, ha vivido. No es que esté hablando por hablar", advirtió. "No me estoy encasillando solo en hacer reguetón y trap, sino que estoy tratando de fusionar diferentes géneros con lo que es urbano, qué es lo que me representa. Para tratar de impulsar, no solo mi carrera sino el género, que lo vean también de una manera más distinta en otros ámbitos", concluyó. Jamby EL Favo está trabajando en su nuevo álbum cuyo título tentativo es La calle y lo comercial. Mientras tanto, promueve "Triste y vacía" que ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video.

