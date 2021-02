Close

Muere el cantante y compositor cristiano Jaime Murrel El reconocido artista panameño tenía 71 años y era conocido por grandes éxitos como “Te pido la paz” y “Quiero más de ti”. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante y compositor de música cristiana Jaime Murrell falleció en Miami este jueves a los 71 años tras una dura batalla con la COVID-19. La noticia fue confirmada en un comunicado a través de su cuenta oficial en Instagram en el cual se destacó que el artista panameño era un ejemplo de padre, esposo, "un buen amigo, un apasionado adorador y predicador, que por 45 años sirvió a Cristo con todo su corazón". "Anunciamos que el día de hoy, se graduó Jaime Murrell, tal como él siempre lo decía: el día de mi muerte será el día de mi graduación", cita el mensaje, en el que además se resalta su legado de "predicar el amor de Cristo como estilo de vida, ver la adoración como obediencia a Dios y amar al prójimo por encima de cualquier título religioso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Artistas de la música cristiana en español expresaron su pesar por la noticia. "Conocer a Jaime era amarlo. Siempre un amigo fiel, un ejemplo de servicio, entrega y perseverancia", comentó Marcos Witt. "Jaime canta como nunca este día. Agradecidos por su vida y su servicio", escribió Danilo Montero. El artista canceló sus presentaciones en redes sociales el pasado 22 de enero "por razones de salud" y por "recomendación médica". Antes de convertirse al cristianismo, Murrell se hizo conocido en el mundo de la música en los años setenta y formó parte de un grupo llamado The Mozambiques, según el diario colombiano El Tiempo.

