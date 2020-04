J Balvin manda misiva a Daddy Yankee J Balvin confiesa que solo quiere ser una leyenda e inyectar alegría con su música By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si el José Álvaro Osorio Balvin del pasado que no conocía las mieles del triunfo tuviera la oportunidad de encontrarse frente a frente con el J Balvin que cantó en el Super Bowl con Jennifer López, este solo le diría una cosa: "[Sigue] echando pa'lante que sí se puede parcero", dice el intérprete de 34 años, quien durante esta pandemia ha deleitado a sus seguidores a través de sus redes con videos. "[El secreto de mi éxito] es la disciplina". Image zoom Mezcalent Eso y su afán de conectar con todos los rincones del globo terráqueo. "Tengo una vida como la de todo el mundo", asegura el colombiano, que estrena Colores (Universal Music Latin), un disco ilustrado por el reconocido artista japonés Takashi Murakami. "El ingrediente estrella de mi disco son los colores, y tienen que escuchar mi álbum [porque] es que es muy refrescante. [En mi vida] hay días azules, blancos, amarillos, grises. [Tengo] vida de arcoíris". Image zoom De hecho, J Balvin es tan colorido que ya tiene en la mira colaboraciones bien distintas. "Me gustaría trabajar con Rihanna, The Weeknd, Bruno Mars, Drake. Muchas cosas quiero hacer", confiesa el fanático de Jay-Z, Daddy Yankee y Pharrell Williams, quien se considera un ser de paz y quien sueña con convertirse en una leyenda viviente. "[También] tengo muchos ídolos que no son famosos, pero que admiro y me inspiran, como todos mis maestros espirituales. Solo quiero refrescar y quiero conectar con la gente. Quiero que mi música llegue alrededor del mundo". Advertisement

