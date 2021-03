J Balvin, Sech, Piso 21 y más estrenos musicales de la semana ¡Bienvenidos a los estrenos musicales de esta semana! Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir j balvin estrena tu veneno Image zoom Credit: Cortesía Desde pop y funk hasta reggaetón y temas románticos, las canciones de estos artistas seguramente romperán récords y se apoderarán de los charts gracias a su talento. "Tu veneno", J Balvin El cantante colombiano J Balvin lanza "Tu veneno", su nuevo sencillo que habla sobre las capas complejas de una relación tóxica; los momentos bajos que duelen, así como los que nos aferran en la intimidad. El tema, escrito por Balvin y Sky Rompiendo, es la máxima expresión del ritmo y la cultura del reggaeton. "Te acuerdas, Sech ft. Arcangel Sech comparte con sus fanáticos una cautivante historia romántica, a través del estreno de su nuevo sencillo, "Te acuerdas", junto a uno de los pioneros del género reggaetón, Arcángel. La canción, escrita por los mismos artistas en conjunto, es definida por los pegajosos ritmos del reggaeton puro y acompañada por melodías sensuales e innovadoras. El video musical fue grabado en Miami, producida por Wildhouse Pictures y dirigido por Squid. "Me fijé", Alex Rose ft. Rauw Alejandro Alex Rose hace alucinar a su fanatizada con deseada segunda colaboración junto a Rauw Alejandro, "Me fijé". Combinando elementos vintage, el video te lleva a una noche de aventura situada en los años 80. Una historia de dos chicas en búsqueda de diversión en un hotel supuestamente abandonado con un final atrevido e inesperado. "Sanga Zoo", Abraham Mateo ft. Farruko, Obrinn y Davido Abraham Mateo, Farruko, Obrinn y Davido unen fuerzas en el lanzamiento de "Sanga Zoo", un nuevo concepto musical denominado Afro-Pop, explorando así nuevas "aguas" en la industria de la música. El sencillo se estrena con su videoclip oficial, en el que sus cuatro protagonistas se muestran en un ambiente de fantasía, en el que predominan el baile, las costas rocosas y la indiscutible "vibra" africana. El amor en los tiempos del perreo, Piso 21 El Amor En Los Tiempos Del Perreo nuevo album de piso 21 Image zoom Credit: Cortesia Piso 21 lanza su muy esperado tercer álbum de estudio "El amor en los tiempos del perreo", que presenta algunos de los nombres más importantes de hoy en día como Maluma, Christian Nodal, Myke Towers y Black Eyed Peas. Con su más reciente álbum de estudio, el grupo, compuesto por Pablo, Profe, Dim y Lorduy, quería demostrar su evolución musical única y sin precedentes, que resultó en un sonido nuevo y fresco que resaltó los talentos multifacéticos de cada uno de los miembros. Cada canción brinda una imagen perfecta de la musicalidad, el tono y el flow que Piso 21 quiere establecer como base para que su música avance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Marea", Leon Leiden "Marea" es una colaboración entre Leon Leiden y 3 extraños del internet (Francely Abreuu, LuisOn y Legallyrxx), donde busca colocar a talento de múltiples trasfondos y estilos a un tema con ritmos tropicales, cálidas guitarras y un estribillo sumamente pegajoso. La dinámica superó las 2400 participaciones en tiktok y 20 Millones de visualizaciones totales, convirtiendo el tema en uno de los sencillos más esperados del álbum de Leiden, El morro que hace música. Onofre en mi casa, Jhon Onofre jhon onofre nuevo album en vivo desde casa Image zoom Credit: Cortesía Durante la pandemia, Jhon Onofre -considerado como una de las voces más selectas de la música llanera- estuvo muy activo y realizó dos conciertos digitales totalmente gratuitos a nivel mundial. Recopilando lo mejor de éstos dos conciertos en vivo, Jhon regresa a Miami para presentar su nuevo álbum Onofre - En mi casa. "Mentira", María Pino María Pino presenta "Mentira", una propuesta pop-urbano que caracteriza una pequeña parte de sus influencias musicales, y que se impone con fuerza en el ámbito de la música latina. Con su anterior sencillo "Soltera", María se posicionó en los primeros lugares de la radio en EEUU, República Dominicana y Puerto Rico. Sueños de Dalí, Paloma Mami Paloma Mami nuevo album Sueños de Dalí Image zoom Credit: @georgiarosehardy La artista chilena-estadounidense Paloma Mami estrena su primer álbum Sueños de Dalí, una colección de canciones elegantes, urbanas y frescas. Inspirados por el surrealismo del álbum, Paloma Mami y Spotify desarrollaron una serie de imágenes a medida que hablan del estilo vibrante de la cantante mostrando paz, futurismo y amor dimensional. Mientras continúa dirigiendo la mirada hacia su estilo, este nuevo álbum solidifica su espacio como una fuerza musical elegante y creativa. "Dos", Javiera Mena Javiera Mena lanza "Dos", una balada clásica con letra vanguardista que brinda una perspectiva diferente, que deja atrás el juicio moral y se dirige a todas aquellas personas que han vivido un triángulo amoroso, cuestionando si es posible amar a dos personas a la vez. La letra está acompañada con acordes de un piano, algunos toques de sintetizadores y cuerdas que le dan profundidad al mensaje. "Subliminal", Jossef Jossef lanza "Subliminal", en donde no solo incluye sonidos oscuros del reggaeton sino que envía un mensaje que el público deberá escuchar con atención. Producido por Los Harmónicos y Charlie Night City, el tema se basa en un club nocturno en donde Jossef, siendo un artista reconocido, conoce a una mujer con quien tiene una noche inigualable. Ella no se imaginaba que él era artista y continúan juntos disfrutando el momento y enviándole diferentes mensajes subliminales.

