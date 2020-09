Ivy Queen, Christian Nodal y más estrenos musicales de la semana Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Desde pop y cumbia hasta reggaetón y temas románticos, no te pierdas los estrenos más esperados de esta semana. "Next", Ivy Queen Ivy Queen continua su legado como la especie más temida de su reino, y con la majestía de un tiburón estrena en el día de hoy un nuevo trabajo audiovisual. Se trata de "Next", el nuevo tema promocional de la cantante con letras compuestas por Ivy y el compositor cubano Peter Nieto. El concepto del tiburón es simbólico de valentía y fuerza, ya que el tema habla de una adversidad amorosa. En las palabras de Ivy Queen "Cuando llega un tiburón a la playa, todos saben que hay que correr porque llegó el jefe. En este caso, llegó la jefa; la mami-shark". AYAYAY!, Christian Nodal Image zoom Cortesia Christian Nodal un fenómeno orgullosamente mexicano rompiendo esquemas y cruzando fronteras con su estilo mariacheño, hoy nos presenta la segunda parte de su exitoso álbum AYAYAY!. "Mi gente no me cabe la emoción en el pecho porque ya por fin sale mi nuevo álbum AYAYAY! version deluxe. Un álbum que hice pensando en ustedes con mucho amor, pasión y dedicación. Espero que lo disfruten machín. ¡Los amo con toda mi vida! Muchas gracias por el apoyo", expresó el cantante a través de un comunicado. AYAYAY! consta de 6 temas, donde Nodal sigue haciendo mancuerna autoral con su gran amigo Edgar Barrera, pero no podía faltar un tema escrito 100% del corazón y las entrañas de Christian. "Lotería", Prince Royce La superestrella multi-platino Prince Royce acaba de estrenar el video de su nuevo sencillo "Lotería". La canción que se desprende de su álbum más reciente ALTER EGO, fue producida en República Dominicana por Royce junto a D'lesly "Dice" Lora y escrita por Royce, Lora, Yonathan "Mickey" Then y Ronald "Dae" López. “Lotería” es una bachata rítmica con sonidos muy tradicionales y propios del género. La canción cuenta la historia de una batalla entre dos hombres que compiten por la misma mujer, sin embargo, sólo uno ganará la “Lotería”. "Prendemos, Haze ft Jhay Cortez y Lunay “Fuera del estudio de grabación, desde casa y en plena cuarentena grabamos este tema para demostrar que no hay mal que nos pueda detener si tenemos el deseo y el compromiso para lograr nuestros sueños”, expresó el productor musical Egbert Rosa, mejor conocido profesionalmente como HAZE, sobre “Prendemos”, el nuevo sencillo que lanza hoy junto a dos grandes de la nueva escuela del reggaetón, Jhay Cortez y Lunay. El tema, que se lanza bajo el sello deHouse of Haze/Cinq Recordings, formará parte del próximo álbum de Jhay Cortez y ya está disponible en todas las plataformas de música digitales. "Idiota", JD Pantoja El cantante y compositor mexicano JD Pantoja continúa conquistando la escena musical de Latinoamérica. Hoy sorprende a sus seguidores con su nuevo tema "Idiota". El sencillo fue compuesto por JD Pantoja y Jutha, logrando que sea un tema íntimo, sencillo y personal, pero a su vez una reflexión y declaración de un hombre envuelto en la intriga por saber si un amor es o no correspondido. El video se grabó en una casa ubicada en la ciudad de Cuernavaca por Safari Films bajo la dirección de Luis Daniel Carrillo, logrando una pieza visual llena del sentimiento de una decepción amorosa donde los recuerdos se apoderan de él, exponiendo su parte más vulnerable. "Mala Vida", Nicki Nicole Nicki Nicole presentó “Mala vida” y en tan solo horas se ubicó en el #1 como el video más visto a nivel global. Además de ubicarse en el #1 en más de 10 países. El videoclip fue filmado en Buenos Aires por la directora Jess “La Polaca” Praznik y producido por Dale Play Records. La producción musical estuvo a cargo de Mauro De Tommaso y Evlay. En palabras de Nicki: "Mala Vida surgió luego de ver la saga del Padrino, nunca la había visto y en tres noches junto con mis productores la vimos completa. De ahí me nació mucha inspiración, de crear algo con estilo mafia pero con mis ideas. Así surgió ‘Mala Vida’ y con un video increíble quedó plasmado de manera perfecta. Siempre quise hacer un video que se base en un tráiler y El Padrino y la cultura italiana fue el disparador y mi inspiración”. “Karmadame”, Zoé Sin duda alguna, los integrantes de Zoé son creadores, siempre inquietos y desafiantes, no miden su arte por lo que pueda retribuirles, sino por los nuevos límites artísticos que pueden alcanzar. Su historia misma demuestra que conforman un grupo capaz de mutar, explorar y conquistar terrenos de la imaginación nunca antes pisados. Su nueva canción “Karmadame”, es prueba de ello. Esta composición, que formará parte de Sonidos de Karmática Resonancia, próximo álbum de la banda, es más que una simple canción: es un manifiesto de las inquietudes multidisciplinarias y espirituales del conjunto mexicano. "Swaggy", Alex Rose ft. Arcángel En la cima del éxito masivo de su canción “Jangueo”, la estrella en ascenso, Alex Rose, presenta su más reciente tema “Swaggy”, junto a la leyenda musical, Arcángel. El sencillo viene acompañado por un video musical, dirigido por el reconocido Fernando Lugo. "Morir juntos", Corina Smith ft. Lenny Tavarez La cantautora y estrella venezolana, Corina Smith, estrena su nuevo sencillo, "Morir Juntos", en colaboración con uno de los artistas masculinos más populares de la nueva generación latina, Lenny Tavarez. En este lanzamiento, los artistas entregan una apasionante historia romántica con la que buscan cautivar a todos sus fanáticos. "La ventana", Cabra Cabra estrena el video de "La ventana". Con este tema, el intérprete vuelve a reconectar con esa frecuencia de producciones pasadas, aunque adaptándose a la actualidad artística, revelando la naturaleza ecléctica de este nuevo proyecto solista. El vídeo musical de este tema está dirigido por Niko Sedano en colaboración con Cesar Berríos que de manera remota trabajó bajo referencias a películas de los 90´s y una visión que sin duda resalta las voces de la canción, alejándose de lo que ya conocemos de las interpretaciones cumbieras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Laberinto", Cauty El artista puertorriqueño Cauty presenta “Laberinto", una canción que rompe con los esquemas del género urbano y que, en esta ocasión, quiere enviar un mensaje de aliento a todas aquellas personas que día a día enfrentan una batalla con situaciones difíciles e incluso pensamientos suicidas La canción está inspirada en historias reales sobre cómo los seres humanos cuando ingresan en una lucha contra su autoestima, la depresión o el rechazo, literalmente se embarcan en un camino en el cual no encuentran la salida. "Sensación", Nino Augustine ft. Domino Saints El cantante panameño Nino Augustine se ha mantenido activo durante esta cuarentena lanzando música continuamente para mantener entretenidos a sus fanáticos. En esta ocasión, se une al extraordinario dúo puertorriqueño Domino Saints en "Sensación", su nuevo y fascinante sencillo. La sensual pista caribeña, producida por Sines, está inspirada en elementos de Kizomba, Zouk y Dancehall. Las alegres y sexys imágenes en luces de neón, fueron filmadas en Miami por Jorge Arroyo.

Ivy Queen, Christian Nodal y más estrenos musicales de la semana

