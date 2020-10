La cuarentena fue un regalo en la agenda de Isabela Merced La joven actriz de Hollywood ha hecho realidad uno de sus grandes sueños gracias al confinamiento que ha vivido por la pandemia. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para Isabela Merced estar en cuarentena estos últimos meses tuvo su lado positivo ya que finalmente se pudo dedicar a uno de sus anhelados proyectos: grabar su propia música. La actriz aprovechó su tiempo fuera de los reflectores de Hollywood para preparar su nuevo sencillo titulado "Don't Go" con una invitada especial, Danna Paola. “Soy súper fan de Danna Paola y su personaje de Lucrecia en Elite, y entonces pensé [que hacer un dueto era] una buena idea. La admiro mucho, es súper talentosa, muy feminista; siempre apoya a las mujeres y esta era la oportunidad perfecta. Dije: "¡Tengo que invitarla!”, asegura Merced a People en Español. “Le encantó la canción… y creo que fue más que perfecto”. Image zoom Alex Cordova SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este nuevo himno musical, la joven cantautora desea mostrar el poder que hay en la unión femenina al mismo tiempo que comparte sus vivencias con su letra. “La vida incita al arte y siempre escribo en mi celu, en las notas o en mi diario de mis experiencias", dice Merced. "Siempre trato de escribir algo [de lo que me pasa]”. Image zoom Danilo Lewis La cantante confiesa que tiene varias historias que contar, incluyendo una reciente vivencia de desamor que la dejó con el corazón roto. Pero antes de poner tinta al papel, desea pasar el proceso de curación a solas, dice. “Creo que voy a empezar a escribir mucho más de eso”, dice entre risas. “Pero por ahora, tengo que descansar y recuperarme y pasar mucho tiempo sola. Si pasa naturalmente que empiezo a escribir una canción de lo que me pasó, entonces es maravilloso. Pero si no, no hay presión. Tengo muchas canciones [guardadas]”. La joven cantante ahora sólo espera que pase el confinamiento debido a la pandemia para poder pisar un escenario y montar una gira mundial. “[Quiero] hacer una gira pronto, prepararme, usar mi tiempo libre para entrenar mi voz y mis habilidades de bailar y cantar", dice. "Mi sueño es tener una gira mundial”.

