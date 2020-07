Ingrid Contreras a las mujeres: "La violencia no es amor" La cantante mexicana Ingrid Contreras hace un llamado a las mujeres maltratadas a través de su canción "Fue lo mejor" Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La cantante mexicana Ingrid Contreras decidió ayudar a las mujeres que han sufrido maltrato a través de su canción “Fue lo mejor”, melodía que ella considera es una “medicina. ¿Cómo creaste este tema? Estábamos en la selección de temas de mi próximo disco y Poncho Arocha me mandó dos canciones y cuando escuché este tema me encantó. ¡Fuera violencia! A través de Instagram les pregunté a mis seguidoras todo lo que habían vivido, y no pensé que se iba a soltar una bomba tan inmensa. Fue algo muy fuerte que me tenía con el corazón arrugado porque eran historias fuertísimas que uno sabe que existen, pero las evadimos. No me había dado cuenta de lo privilegiada que era. Image zoom Omar Cerpa ¿Tú has sufrido maltrato? Para romper el hielo, en mi Instagram conté una historia que había sufrido. Viví acoso en la calle. Iba con ropa holgada y me siguió un señor, [pero] mi historia se volvió [nada] después de todos los mensajes que me mandaron que yo dije “me estoy ahogando en un vaso de agua”, [aunque] siempre digo que cualquier situación tiene la misma importancia. ¿Cómo las vas a ayudar? Estuve reflexionando mucho porque fue una situación que me dejó con un montón de sentimientos. Abrí esta bomba y así surgió el hacer el video y se decidió hacerlo del maltrato. Siempre quise no nada más cantar, si no mandar un mensaje. Me siento muy identificada con la letra. La violencia no es amor, para nada es amor. No solamente es que te peguen, también es una mala palabra, es que te prohiban algo. Quise ser voz para las mujeres, [decirles que] sí se puede salir de ahí. Uno se cae y se levanta las veces que se pueda.

Ingrid Contreras a las mujeres: "La violencia no es amor"

