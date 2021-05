Ingrid Contreras utiliza su música para luchar contra la violencia hacia la mujer Una experiencia personal detonó en Ingrid Contreras su interés por luchar contra la violencia hacia la mujer. Ahora, utiliza sus canciones como herramienta para hacer consciencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una experiencia personal de acoso hizo que Ingrid Contreras reflexionara sobre la violencia y las vejaciones que sufren las mujeres. Así, teniendo como herramienta su voz y sus temas musicales, la cantante ha decidido emprender una lucha que permita erradicar las agresiones de las que las féminas son víctimas. "Me di cuenta del impacto que uno puede causar en las personas con las redes sociales y quise ser parte", reveló Contreras a People en Español. "Quise ser voz de todas las mujeres que nos estamos sumando a contar nuestra experiencia para que las demás también se animen. Estamos en un momento que ya no tenemos miedo; mejor dicho, nunca lo tuvimos, pero ahora ya alzamos la voz". Con el sencillo "Fue lo mejor", la cantante de origen mexicano inició el camino para ayudar a las mujeres y, tras sufrir maltrato psicológico por parte de una pareja sentimental, pudo comprender cuán difícil puede ser salir de este tipo de situaciones. "Siempre digo que es una responsabilidad muy grande. Por ello, trato de ser muy congruente con lo que hago y lo que digo. Y le comento a todos mis seguidores que todos días estoy luchando por quererme a mí misma, por decirme cosas bonitas, por no aguantar cosas", advirtió. "Por parte de una pareja sufrí maltrato psicológico. La verdad, fue un tiempo muy cortito pero con eso pude entender a las mujeres", relató. "Pienso que nunca hay que decir 'que exageradas'o 'por qué actúan así' o 'por qué no se salen de ahí'; porque uno no sabe de qué manera pueden manipular la cabeza de la víctima". Ingrid Contreras Credit: Omar Cerpa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con su nuevo tema "Me voy amándote", autoría y producción de Joss Favela, la intérprete fusiona su tradicional ritmo de mariachi con pop para crear una propuesta diferente. Además, sigue esa línea de promover el amor propio. "La canción llegó a mis manos gracias a mi equipo y en cuando la escuché me encantó", mencionó. "Me di cuenta, analizándola, escuchándola con más calma, que era otro de estos temas con el que podía empoderar muchísimo a la mujer; incluso al hombre, o a quien sea que la esté escuchando para que salga de esa relación en la que, quizá todo está bien, pero existe algo con lo que no puedes [lidiar] y [es mejor] decir adiós", dijo. "Por quererse más a uno mismo". "No tengo absolutamente nada contra los hombres, simplemente, es el maltrato contra el agresor, agresora", Ingrid Contreras Ingrid Contreras busca "ser un desahogo para todas las personas con mi música". Y, más adelante, quiere crear fundaciones que ayuden a mujeres, incluso a hombres, que hayan sufrido agresiones de cualquier tipo. "No tengo absolutamente nada contra los hombres, simplemente, es el maltrato contra el agresor, agresora", aclaró. "Me hace muy feliz poder ser voz de un tema tan importante que ya se tenía que hablar y que, tristemente, no deja de ser cada vez más fuerte, pero espero que pronto, por lo menos, exista un castigo para los agresores tengan miedo" concluyó. La canción "Me voy amándote" está disponible a partir de este 12 de mayo en todas las plataformas digitales de música y video.

