Ingratax nos revela en exclusiva que cambia el género urbano por la banda Entérate del radical cambio de Ingratax al unirse a una famosa banda para realizar juntos su primer tema en regional mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 22 años, Ingrid Fernanda Enríquez Guillén, conocida artística como Ingratax, se ha consolidado como toda una influencer quien nunca pensó que en TikTok encontraría su despegue para realizar una carrera en el mundo de la música. Y si bien, se ha dedicado a interpretar temas del género urbano como "París" y "Apagadita", revela que comenzó con regional mexicano ya que "en la preparatoria participe en un concurso de canto y lo que preparé fue en género de banda. Por ello, ahora regresa a este ritmo pero lo hace en grande al lado de la Banda MS y cuenta su experiencia. "Creo que cuando se dio la noticia de la colaboración a mucha gente le sorprendió, pero considero que soy una persona que no le gusta cerrarse a un solo género; obviamente me enfoco en el urbano, pero no me gusta limitarme. Me gusta experimentar, hacer cosas diferentes y descubrir qué más puedo hacer, e ir más allá. Me parece muy interesante el encontrarme como artista con diferentes géneros y creo que también es refrescante para el público el escucharme hacerlo", mencionó a People en Español. "Siempre me había apasionado mucho el regional mexicano, y específicamente el género de banda me parece muy hermoso". La influencer, quien tomó su nombre de la canción "Ingrata" de Café Tacuba y que explica que Facebook le puso la "X" final, con esta colaboración del tema "Un chingazo" logró cumplir una meta personal. Ingratax Credit: Room28 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tener la oportunidad de trabajar con ellos para mí fue un sueño hecho realidad; de verdad, fue una experiencia increíble. Son personas que he admirado desde siempre; muy buenas, de buen corazón y demasiado trabajadoras. Me siento demasiado bendecida y agradecida de hayan confiado en mí, y en mi proyecto", confesó. Ingratax y Banda MS Credit: Room28 "El tema no se creó pensando que fuera una colaboración. El cantar junto a Banda MS en su género para mí fue todo un honor y creo que pudimos fusionar bien nuestros mundos. De verdad 'Un chingazo' es una canción que amo y creo que todos podemos conectar con ella porque quien no se ha encontrado en una situación de desamor donde ves a tu ex pareja con alguien más", continuó. "Es una canción muy única y a pesar de ser una canción 'triste' es un tema que todos pueden disfrutar en cualquier momento del día y conectar con él". "Soy una persona muy pasional, con muchos sueños y aspiraciones", Ingratax Si bien aún es muy joven, Ingratax se describe como una persona "fuerte, responsable, trabajadora" que además es "muy pasional, con muchos sueños y aspiraciones". Ahora, está interesada en seguir trabajando en el ámbito musical. "Quiero dar siempre lo mejor de sí misma para entregarle algo increíble a la gente", concluyó.

