Ozuna comparte con el rey de España y su hija Ozuna compartió con la realeza española durante el evento de fútbol de la Copa del Rey 2023, los detalles aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ozuna, Rey Carlos Credit: Nieman Group Ozuna fue el encargado de amenizar la famosa Copa del rey, en Sevilla España, ciudad en donde no solo enamoró con su música a más de 60 mil personas, la infanta Sofía, y el rey Felipe VI, también convivieron junto al astro de la música. El encuentro sucedió durante la ceremonia de apertura del partido entre Real Madrid y Osasuna, en donde el morenito de ojos claros interpretó canciones como entre otras, "Vaina loca", "Baila baila", "Caramelo", y "Farsante". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imágen que pasará a la historia, Ozuna posó junto al rey y su hija, también se unieron Luis Manuel Rubiales Béjar ​​​, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Vicente Saavedra, mánager del intérprete. Ozuna aprovechó su visita en el viejo continente para anuncia su gira Ozuna Afro Euro Tour y se [resentó en el famoso programa español El hormiguero, en donde dejó más que claro que hay talento y se puso a cantar a capela en vivo. ¡Felicidades querido Ozuna!

