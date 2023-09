Hijos de Jenni Rivera revelan cinco datos inéditos del video dedicado a su madre: "Pedacito De Mí" Chiquis, Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny contaron en exclusiva a People En Español los secretos detrás de este clip histórico, por y para su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las sorpresas y las alegrías siguen dándose en torno a "Pedacito De Mí", el tema que los hijos de Jenni Rivera cantaron en honor a su madre y que se encuentra en su álbum póstumo, Misión cumplida. La canción, que ya ha alcanzado el número 1 en México y se ha posicionado entre las favoritas del público gracias a las voces de Chiquis, Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny, también ha hecho historia por el video que la acompaña. Un clip que, no solo roza los 2 millones de reproducciones en Youtube, sino que llega cargado de sentimiento, de recuerdos y de secretos que los cinco compartieron emocionados para People En Español. Hijos de Jenni Rivera Los hijos de Jenni Rivera, protagonistas del video "Pedacito De Mí" | Credit: Cortesía de Nevarez Communications COLABORACIONES ESPECIALES Además de los cinco hermanos dándolo todo con sus angelicales voces, el video cuenta con la participación de unos invitados muy importantes. Se trata de los cuatro hijos de Jacqie: Jaylah, Jenavieve, Jordan y Julián. Los nietos de la siempre recordada cantante hacen una participación cargada de emotividad que sorprenderá a su público. DISCURSO DE JENNI RIVERA El video arranca con un momento único e irrepetible de la artista. Un discurso que dio en plena época de éxito en el que se enorgullece de sus hijos. Sus palabras de amor y entrega demuestran su entrega maternal y su amor infinito a sus retoños, quienes hoy la cantan a ella con el mismo sentimiento y amor incondicional. CHIQUIS Y SUS 7 CAMBIOS DE ROPA A modo de broma, sus hermanos comentaron que llevó "casi su closet entero". Conocida por ser una de las grandes voces del momento, Chiquis también lo es por marcar tendencia con su estilo y con sus modelos. Por eso, en esta ocasión tan significativa, ha vuelto a dejar huella con cada atuendo. La elegancia y el saber estar con que los ha lucido saltan a la vista. JENICKA BRILLA CON SUS ARMONÍAS Si hay una sorpresa en este trabajo ha sido la voz de Jenicka. La hija pequeña de Jenni ha impactado con su manera de cantar y su entrega en cada nota. Además de este deleite con su chorro de voz, también ha querido apoyar a sus hermanas haciendo las armonías y brillando con luz propia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN FOTOS, RECUERDOS Y LA MARIPOSA AZUL Las sorpresas y momentos sentimentales son una constante en este video donde se ponen a disposición de los fans de Jenni fotos, videos caseros y momentos inéditos de la Diva de la Banda en vida. Celebraciones en familia como matrimonios o quinceañeras, fotos de los embarazos y momentos del día a día de la querida artista son algunos de los regalos que sus hijos han querido hacer a su público. Pero, sin duda, uno de los más conmovedores es la aparición de una mariposa azul, con la que la familia incluye a Jenni de una manera simbólica en este video, del cual ella es la gran protagonista. Con "Pedacito De Mí" no solo se honra y celebra la carrera y vida de Jenni Rivera, sino también su pasión, entrega y amor por la música a la que vivió entregada en cuerpo y alma. Un legado que sus hijos han recibido y al que están poniéndole sus voces, su alma y corazón.

