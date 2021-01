Close

Hijo de Ludwika Paleta debuta como cantante Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, ingresa al mundo del espectáculo, pero a diferencia de sus padres, quienes son actores, probará suerte en la música. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pese a haber estudiado la carrera de cine en el Toronto Film School, Nicolás Haza Paleta, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, debuta como cantante del género urbana y tras un “un año creando este concepto” musical, el próximo 11 de enero lanza el tema titulado “Trance”. RELACIONADO: Conoce a Nicolás, el hijo mayor de Ludwika Paleta Image zoom Credit: Instagram/Nicolas Paleta “Desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, tanto como en el cine. Estudié cine, pero la música nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí. Entonces es mi forma de integrar la música, hacer lo que me gusta y poderlo compartir con el mundo”, explicó Haza Paleta al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Es mi primer sencillo, se llama ‘Trance’. Es una nueva propuesta musical y espero que todos conecten y la puedan experimentar”. Image zoom Credit: Instagram/Ludwika Paleta De acuerdo con el joven, sus padres ya escucharon su material discográfico y “les ha gustado mucho”. Si bien “puede ser que no sea el género que escuchan, pero me han dicho que les gusta por lo que es”. “[Mis padres] me apoyan en todo lo que hago. Me dan mi espacio para crecer creativa y personalmente, así que les agradezco mucho por eso”, confesó. “Con que ellos sepan que es algo que me hace feliz y estoy expresándome con el mundo, me apoyan”. Image zoom Credit: Instagram Pese a estar incursionando en el mundo musical, no pretende dejar de lado es cine; por el contrario, lo está fusionando para crear todo lo relacionado con la parte visual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo este concepto es mío y voy a estar desde principio en la portada, los videos”, explicó. “Desde el lado visual hasta el lado auditivo les estoy metiendo mano para que todo sea un concepto completo”. Nicolás Haza Paleta no descarta aprovechar su experiencia cinematográfica para hacer, en un futuro, un proyecto donde sus padres pueden participar como actores porque “nos gustaría trabajar juntos”.

