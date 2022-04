Conoce al hijo de Giselle Blondet que es roquero y debutó en una banda ¡Mira las fotos aquí! Harold Trucco, es el hijo menor de Giselle Blondet que debutó esta semana como guitarrista junto al cantante puertorriqueño Robi ¡Conócelo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Robi y Harold Emmanuel Trucco Credit: Nevarez PR Giselle Blondet no solo está orgullosa de pertenecer al programa La mesa caliente (Telemundo) y de lucir regia a sus 58 años. Si de algo también presume la presentadora puertorriqueña es de sus tres hijos, Andrea Iglesias, Gabriella Trucco y Harold Trucco, quien ayer cumplió su sueño y debutó en una banda junto al músico Robi. "Trabajar con Harold ha sido una experiencia única. Lo respeto mucho porque al igual que yo es muy apasionado por la música", dice el cantante puertorriqueño quien junto al hijo de Blondet compuso "Robot", canción que lleva un claro mensaje sobre valorarse a sí mismo y cuidar las emociones. "Él es un genio, no solo como guitarrista, Harold es todo un músico y artista". Robi y Harold Emmanuel Trucco Credit: Nevarez PR Trucco, quien es graduado de Berklee College of Music en Puerto Rico, conoció a Robi a través de una amistad en común y desde entonces han compuesto diversas canciones en conjunto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Robi y Harold Emmanuel Trucco Credit: Nevarez PR "Hemos trabajado varios temas y me ha acompañado en algunas presentaciones también", cuenta el intérprete del tema "Pantysito", "Tenemos muy buena química a la hora de hacer música y en el escenario. En el video de Robot podrán apreciar lo divertido que es trabajar con Harold".

