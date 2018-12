Hermano de Luis Coronel se lanza como cantante

Bebé Coronel puede que sea mayor, pero en el área de la música, su hermano menor Luis Coronel le lleva ventaja. Bebé se lanza como cantante pero asegura que no hay rivalidad con su hermanito y hasta están pensando en grabar un dueto juntos aunque canten diferentes géneros y en diferente idioma.

“Yo [soy] más tipo pop. [No existe] nada de competencia entre yo y mi hermano. Mi hermano tiene su música, yo la mía, yo lo apoyo, él me apoya y siempre nos vamos a dar consejos uno al otro”, aseguró a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Hemos hablado que queremos hacer una canción juntos porque mucha gente sí lo ha pedido. Estamos muy emocionados [por] hacerle una canción a todas las fans”.

Para su primer proyecto musical, titulado “Vestido”, Bebé se cobijó de artistas como Frankie J, quien lo guió en este género. “Estoy muy emocionado, muy feliz. Si es muy difícil saber que tengo que agarrar el micrófono, [me] tengo que quitar todos los nervios que siempre he tenido [para cantar]. No es fácil ser cantante, [pero] es lo que siempre he querido ser”, comentó.

Pero Bebé se ha destacado en las redes sociales por su lado histriónico y no descarta la idea de algún día compartir pantalla con su actor favorito: Will Smith.

“Tengo muchas metas que quiero cumplir. Quiero ser actor, salir en la pantalla grande con Will Smith, con Dwayne ‘The Rock’ Johnson”, confesó. “Cuando [interpretas] un personaje, te clavas en ese personaje, ya no eres el Bebé, eres alguien más y es algo muy [padre]”.

Por el momento, se enfoca en tratar de conquistar corazones con su música, siguiendo los consejos de su hermano. “Cuando canto, trato de conectar con el corazón, trato de sentir la música, de conectarme con la música”, dijo. “El consejo más importante que me dio mi hermano es [que siga] siendo [yo] mismo, no cambiar, no dejar que la gente me cambie, que la música me cambie, que la fama me cambie, que siga siendo la persona que soy hoy”.