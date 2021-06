"El fútbol nos une como humanidad": Guaynaa y los Ángeles Azules cantarán la canción oficial del Verano de Campeones Luego del éxito “Cumbia a la gente”, el cantante puertorriqueño se une en una segunda ocasión al legendario grupo mexicano por amor al deporte y para este evento deportivo internacional. ¡Escucha la canción aquí! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir TUDN, la marca deportiva de Univision y Grupo Televisa, anunció que el cantante puertorriqueño Guaynaa y el legendario grupo de cumbia mexicano Los Ángeles Azules se unieron una vez más para interpretar el himno oficial del evento deportivo Verano de Campeones que inicia este viernes 11 de junio. La información fue dada a conocer a través de un comunicado en el que se reveló que la canción es titulada "Futbol a la gente" y es una versión diferente del éxito recién lanzado por ambos "Cumbia a la gente", compuesto por el cantante de 28 años con los arreglos de la banda mexicana. En una entrevista en exclusiva con People en Español, el intérprete de éxitos como "Rebota" y "Se te nota" dijo sentirse honrado y agradecido por esta oportunidad y destacó que el deporte es una de las cosas que más une a las naciones. Guaynaa Credit: Cortesía TUDN "Este tema salió del lanzamiento original de 'Cumbia a la gente'", dijo. "Esta va a hacer una canción que va a estar acompañando a 120 partidos futbol en 90 días donde se va a unir América Latina y Europa, así que nosotros honrados y con muchas ganas de que esto empiece y ser parte de este movimiento tan grande y del fútbol que nos une a nosotros como humanidad no solamente como hispano hablantes", expresó. Los Ángeles Azules Credit: Cortesía TUDN "Hay pocas cosas que unen a la gente tanto como el fútbol y la música, y para nosotros, es una gran alegría unir ambas en esta nueva campaña. Estamos muy agradecidos con nuestro amigo Guaynaa y con el equipo de TUDN por la invitación. Esperamos que todos disfruten de 'Fútbol a la gente' este verano", agregaron Los Ángeles Azules en un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cobertura durante el Verano de Campeones por TUDN incluirá más de 120 partidos de fútbol, entre ellos torneos de primera como Eurocopa 2020, Copa América, 2021 y la Copa Oro de la CONCACAF. "La popular canción con la estrella de la música Guaynaa y los legendarios Ángeles Azules marcará el tono durante esta temporada repleta de acción", aseguró Juan Carlos Rodríguez, presidente de Deportes en la cadena Univision.

