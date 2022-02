Grupo Firme y Camilo celebran en grande un logro más en sus carreras Grupo Firme liderado por Eduin Caz y el cantante colombiano Camilo compartieron una emocionante noticia con sus seguidores. También compartieron con Guaynaa, que sigue recuperándose de su accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Grupo Firme ha aprovechado al máximo su estancia en Miami en el marco de la ceremonia de Premios Lo Nuestro, que se llevará a cabo esta noche por Univisión. La banda no solo ha cumplido con su ocupada agenda de trabajo, sino que ha tomado ventaja de su escaso tiempo libre para visitar a colegas y amigos. Como primera parada, el grupo mexicano liderado por el vocalista Eduin Caz, se reunió con el puertorriqueño Guaynaa, para celebrar su favorable proceso de recuperación tras el aparatoso accidente automovilístico que sufrió durante su estancia en Los Ángeles. "Aquí andamos visitando al precioso", expresó Eduin en sus historias de Instagram. "Un placer mirarte recuperado hermano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque aún no ha sido dado de alta completamente, ya que continúa utilizando un collarín, el reggaetonero se mostró feliz y complacido por la visita de sus colegas. Luego de asistir a los ensayos del homenaje póstumo a Vicente Fernández, para la presentación de esta noche junto a Ángela Aguilar, Christian Nodal y David Bisbal, el grupo se trasladó al estudio de grabación para cumplir un sueño en realidad. Grupo Firme, Eduin Caz y Camilo Premios Lo Nuestro duet Grupo Firme, Eduin Caz y Camilo | Credit: Eduin Caz/Instagram Finalmente, Grupo Firme pudo coincidir con el cantautor colombiano Camilo y unir sus voces para realizar el tan ansiado dueto. "¡Se logró, se logró! ¡Ya se logró!", gritó emocionado Eduin, en un vídeo publicado en sus historias de Instagram. "Les va a encantar". Por su parte, Camilo expresó su admiración por la agrupación mexicana. "Los que me conocen saben lo que amo y respeto a @grupofirme", escribió junto al vídeo el colombiano. Este nuevo dueto marca lo bien que compagina el talento mexicano con el colombiano, ya que Camilo había colaborado con Los Dos Carnales anteriormente, y hace unas semanas, Grupo Firme estrenó su mancuerna con Maluma titulada "Cada quien". Ahora los fanáticos exigen el lanzamiento inmediato del icónico dueto de estos jóvenes músicos. ¿Será que estrenan la canción durante la noche de premios? Habrá que estar atentos. La gala se transmitirá a las 8 p.m., hora del Este, por Univisión.

