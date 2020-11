Close

"Es el momento de bailar": Gregorio Pernía estrena pegadiza canción ¡con su familia como protagonista! El actor colombiano invita a repartir amor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a través del lanzamiento de su nuevo tema musical, 'Luna, lunera', en cuyo videoclip participan su esposa Erika Rodríguez y sus dos hijos menores: Luna y Valentino. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En un ambiente de amor surgen siempre las cosas más bellas y honestas. El actor colombiano Gregorio Pernía, quien se hizo muy popular tras interpretar a 'El Titi' en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos no hay paraíso, lo experimentó recientemente con la creación de 'Luna, lunera', una canción muy pegadiza surgida en pandemia en la que colaboró toda su familia. "La idea sale de querer hacer cosas todos los días, de no quedarnos quietos", cuenta el actor colombiano a People en Español. "La música en cada actividad que hacíamos siempre estaba ahí. Erika [mi esposa] ponía su género, Valentino, mi niño de 8 años, también tiene sus preferencias y salió la guaracha [un género muy popular en Colombia]. Empezamos a profundizar sobre el tema y salió la idea de hacer una en familia y acabar también con el concepto de la guaracha que supuestamente es para rumbas, drogas, prepagos…", explica. Image zoom Gregorio Pernía y su esposa Erika Rodríguez | Credit: Cortesía Gregorio Pernía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El videoclip está protagonizado, entre otros, por la familia del actor y se grabó de forma casera con teléfonos móviles, lo que hizo aún más especial el proceso de rodaje. La dirección corrió a cargo del propio Pernía y fue producido tanto por su esposa como por él. "No teníamos la producción, no teníamos las cámaras 4K, no teníamos los yates, no teníamos la escenografía y fue como un ejemplo también para mis hijos de decirles que no hay excusas para hacer las cosas y finalmente lo hicimos con celulares", comparte. "También alquilamos un dron por un día y empezamos la producción de 20 días haciendo el vídeo con la gente de la zona del caribe colombiano. Luego mandamos el vídeo a un amigo en Suiza, que él nos lo editó". Image zoom Gregorio Pernía, su esposa y sus hijos: Valentino y Luna | Credit: Cortesía Gregorio Pernía Más que buscar que sea exitoso, Pernía asegura que lo que pretende con esta canción que también interpreta Robert Tylor es llevar un mensaje positivo a la gente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. "Es el momento de brincar, es el momento bailar, es el momento de soñar y ahí lo decimos que lo único que hay que repartir en este momento es amor", asevera el actor.

Close Share options

Close Close Login

Close View image "Es el momento de bailar": Gregorio Pernía estrena pegadiza canción ¡con su familia como protagonista!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.