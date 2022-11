Greeicy Rendón y Mike Bahía viven momentos de pánico durante su gira de conciertos en Ecuador Greeicy Rendón y Mike Bahía pasaron unos malos momentos en un concierto en Ecuador debido a que se produjo un altercado entre equipos de seguridad y la pareja fue retenida a la fuerza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira de conciertos Amantes Tour: Kai de Greeicy Rendón y Mike Bahía vivió un momento de tensión cuando ambos artistas tuvieron que salir de Ecuador en el último minuto debido a un altercado con la seguridad y el equipo promotor cuando terminaron uno de sus conciertos. Según el diario ecuatoriano El Heraldo, ambos artistas se encontraban en la ciudad de Samborondón el pasado 31 de octubre cuando supuestamente miembros del equipo de seguridad de la Plaza Cívica Carlos López Jiménez solicitaron una foto con los artistas, y el equipo de guardaespaldas personal de los colombianos se opuso. Todo esta situación provocó que supuestamente el promotor y su equipo cerraran las puertas que daba hacia el área del parqueo del recinto para evitar que la pareja saliera del lugar. "Encadenaron y cerraron con llave las puertas del estacionamiento del recinto para evitar que los dos artistas salieran; después del forcejeo, varios minutos después, se abrieron", se lee en el comunicado oficial de la agencia Jaque publicado en su cuenta de Twitter. Tras el altercado, los cantantes volaron en la madrugada del martes 1 de noviembre a Medellín, Colombia, con la incertidumbre de si podrán volver a Ecuador para completar los shows que hacen parte de su tour. Afortunadamente, la pareja pudo regresar y continuar con sus presentaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido maravilloso regresar. Nos seguimos viendo", fue el mensaje que compartió la intérprete de 30 años en su cuenta de Instagram. "Estamos listos", escribió Bahía en otra publicación en sus redes desde la ciudad de Guayaquil. Los cantantes caleños seguirán su gira en otros países de Latinoamérica como Venezuela, Perú, Chile, Guatemala, Bolivia y Costa Rica. El próximo año, en febrero, arrancan en los Estados Unidos con Nueva York y continúan por otras ciudades como Orlando, Washington, Houston, Los Ángeles y Dallas.

