EXCLUSIVA: Gloria Trevi revela los secretos detrás de su nuevo y sensual vídeo "Recaída" La cantante nos contó todos los detalles sobre el estilismo y la alta costura detrás de esta producción inspirada en el lujo y el erotismo del flamenco. Además, nos habló del amor y su nueva gira llamada "Isla divina". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi comenzó el año con las pilas puestas y acaba de lanzar recientemente el vídeo de su sencillo "Recaída" en el que rinde homenaje a la sensualidad femenina y al flamenco. En una entrevista en People VIP, la cantante mexicana explicó que tuvo que tomar clases de baile para poder ejecutar los movimientos con uno de los mejores maestros del género en Los Ángeles. El bailarín y coreógrafo Timo Nuñez fue el coprotagonista del vídeo. "Es uno de los vídeos más sexy que he hecho en mi vida. O sea, es supersensual", dijo la intérprete de "Todos me miran" sobre la grabación que estuvo bajo la producción de Pablo Croce y que fue filmada en el icónico Teatro Faena en la ciudad de Miami. Para conocer los detalles del estilismo y cómo se preparó para este clip, ¡mira el vídeo completo de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

