Close

“Le mando timbres postales al cielo”: Gloria Trevi de luto por la pérdida de un ser querido La cantante y varias agrupaciones musicales le dieron el último adiós a un gran amigo e ícono de la música norteña. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Gloria Trevi está de luto por la muerte de un amigo muy cercano, el legendario representante musical Servando Cano. La intérprete de 52 años compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram en el que dio las gracias a Cano por su sincera amistad y apoyarla en sus momentos más difíciles de su vida profesional y personal. "Mi querido Don Servando gracias infinitas por su apoyo incluso en momentos muy difíciles, por darme trabajo, pero sobre todo cariño, el cariño de su querida familia, por darme su amistad y consejos, le mando timbres postales al cielo y sé que su familia encontrará consuelo en su recuerdo", escribió en una fotografía con el fallecido. Según informó el diario Los Ángeles Times, Cano falleció víctima de un infarto en un hospital a la edad de 78 años. El productor musical fundó la empresa de Representantes Artísticos Serca, trabajó más de cinco décadas en el negocio de la música, principalmente la norteña, y también manejó carreras de agrupaciones texanas. "Tenía más de 53 años en el negocio", señaló su hijo, que también se llama Servando Cano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Trevi, integrantes de varias agrupaciones musicales como el Grupo Liberación, los Rieleros del Norte, el grupo Intocable o Los Tigres del Norte también transmitieron sus condolencias a la familia del reconocido representante. "Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, nos llena de orgullo saber que mi padre era una persona tan querida por tanta gente, pronto nos veremos para honrar su vida como lo merece", escribió su hijo en su cuenta de Instagram.

Close Share options

Close Close Login

Close View image “Le mando timbres postales al cielo”: Gloria Trevi de luto por la pérdida de un ser querido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.