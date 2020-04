Gloria Estefan se viste de doctora y promueve el uso de la mascarilla para combatir el coronavirus Junto a su gran aliada, la música, la cantante cubana ha lanzado el tema "Put on your mask" con el que invita a crear conciencia y hacerle cara al Covid-19. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Solidaria y comprometida con las causas más nobles, como siempre, Gloria Estefan vuelve a ser un ejemplo de lucha y esperanza. La cantante cubana se ha vestido de doctora y ha lanzado al mundo “Put on your mask”, su nueva canción, un himno con el que pretende crear conciencia contra ese enemigo llamado coronavirus. Con la música de su gran éxito “Get on your feet”, la artista ha cambiado la letra original adaptada a los tiempos que corren en la que promueve el uso de la mascarilla para combatir este terrible virus. Una iniciativa bañada de humor y buena fe que ha nacido en su propia casa, donde está llevando a cabo la cuarentena. No podía quedarse de brazos cruzados. “Una amiga mía infectóloga me pidió que le ayudara a propagar este mensaje de que cada uno de nosotros, cuando estemos con otras personas, usemos protección en nuestras caras”, explica en este video publicado en sus redes. El clip es puro goce y diversión por la ingeniosa interpretación de la multipremiada artista. A golpe de humor pero con la mayor seriedad de todas, insiste en la importancia de respetar esta media clave en la prevención del virus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se olvidó de los más afectados, a quienes mandó todo su amor y un mensaje de esperanza en medio del infierno que se está viviendo. “A todas las personas que están arriesgando sus vidas por nosotros, gracias, a todas las familias que están sufriendo, que tienen personas enfermas o que las han perdido a raíz de este virus tan difícil, mis oraciones. Me siento que quiero ser uno con ustedes”, concluyó de corazón. Tomamos buena nota de este importantísimo mensaje que es necesario cumplir al pie de la letra. Con tu voz y música de la mano, querida Gloria, la motivación es aún mayor. ¡Gracias! Advertisement

