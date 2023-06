Gloria Estefan se convierte en la primera mujer latina en entrar al Salón de la Fama

"Para mí las letras y la música ha sido algo que yo me sentaba con los discos y leía quién escribió todo, leía la letra, ¡la absorbía! Me ayudó a atravesar momentos muy difíciles. Así que como una niña músico en ese entonces, que la música de otros fue mi salvavidas en momentos difíciles con mi padre, la enfermedad", continuó. "La música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomo levemente".

Según refiere Billboard, la estrella ha posicionado 29 canciones en el listado Billboard Hot 100; tres de estas "Anything for you" (1998), "Don't Wanna Lose You" (1989) y "Coming Out of the Dark" (1991) se han colocado a la cabeza de la lista. Además, 30 de sus canciones han aparecido en el ranking de Hot Latin Songs, entre ellas "No me vuelvo a enamorar" y "Hotel Nacional".