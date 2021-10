Gian Marco revela cuál es su mayor frustración Con más de tres décadas de carrera profesional, Gian Marco hace un recuento y habla de su momento más complicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 31 años de carrera profesional, Gian Marco se ha posicionado como un referente de la música latina. Sin embargo, para lograr mantenerse vigente durante todo este tiempo ha debido sortear una serie de retos personales y profesionales; además, de sufrir alguna que otra frustración. "Creo que en esta carrera tu capacidad de frustración debe ser controlada 24/7. Hay muchas que uno quisiera hacer y no se puede o toman su tiempo". "Estoy muy feliz con lo que tengo y lo que he hecho hasta el momento. Debo confesar qué hay proyectos que me hubiera gustado desarrollar o que no era el momento tal vez. Pero la frustración va por el lado de tal vez no haber hecho, en un momento de mi carrera, en el año 2003", relató. "Me estaba yendo muy bien. De repente me tocó decidir el estar cien por ciento dedicado a mi carrera o repartir mi tiempo entre mi familia y mi carrera. No es la palabra frustración, pero sí dejé de hacer muchas cosas en mi carrera porque también soy papá y creo que si eres papá en este mundo y trajiste niños hay que ser papá". Pese a ello, el cantautor peruano está feliz de "haber podido disfrutar"muchísimo de sus tres hijos, Nicole, Abril y Fabián, a quienes considera "mi mayor logro" y lo tienen muy orgulloso. Además, está convencido de que "las cosas siempre pasan por algo", eso incluyó enfrentar su mayor obstáculo al alejarse de las grandes compañías musicales. "Ser independiente discográficamente es complicado. No es difícil, pero no tener una maquinaria detrás tuyo es, de alguna manera, un poco competir, en el buen sentido de la palabra, con la industria, con las mayers; eso es un poco lo que ha sido complicado. Obviamente, solucionas, sales adelante", mencionó. GianMarco Credit: e35music SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justamente, gracias a su independencia profesional "que le me da la libertad de hacer muchas cosas" pudo llevar a cabo un dueto con María José para una nueva versión de su sencillo "No va a ser fácil" que fue lanzado en 2020 y ahora se reinventa para darle un propuesta más fresca. "Volver a grabar, volver poner, en este caso, en un dueto una canción que consideramos tenía toda la fuerza del mundo en el disco para seguir dándole un poquito más de aire", explicó. "Apareció está oportunidad de hacer un dueto con María José", agregó. "De verdad, que estoy bien contento porque ha funcionado bastante bien y estoy muy agradecido con esto. Ha valido la pena, mi público se ha acercado al público de María José y viceversa. Entonces, también son oportunidades que se presentan para poder seguir llevando tu música a gente que no se conoce". El intérprete de "Tú no te imaginas" se considera afortunado de haber logrado esta colaboración y pese a que "María José y yo nos conocimos personalmente el día de la grabamos del video" y "era la primera vez que nos veíamos, hubo una química muy bonita" que resultó fundamental para el buen resultado del sencillo que está basado en "una historia que me pasó, cuando tenía 17 años" y aunque se trata de un tema de desamor tiene un ritmo bailable y lleno de energía. "Sueño con seguir teniendo la vida que tengo", Gian Marco Gian Marco se prepara para regresar a los escenarios musicales en su tierra natal el próximo mes de noviembre. Además, está por anunciar sus presentaciones en Estados Unidos, México y Ecuador que inician en 2022. También comenzada con las grabaciones de su disco número 17. Mientras tanto, "No va a ser fácil" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y video. "Sueño con seguir teniendo la vida que tengo. Valorando lo que tengo y avanzando, como ser humano, espiritualmente. Viviendo mi vida como la vivo: muy feliz", concluyó.

