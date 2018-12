Germán Montero en medio de la controversia

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Tras varios años de ausencia de los escenarios de Estados Unidos, el cantante mexicano Germán Montero regresa con un controversial tema, “Bumper choque”, que ha dado mucho de qué hablar y hasta ha incitado un challenge. Además, analiza la música que se escucha en la radio, la cual califica como “contaminación”, y defiende las canciones de connotación sexual.

También confiesa que se reencuentró con su ex compañero Jorge Medina, luego de 10 años de separación. ¿Será que la salida de Medina de La Arrolladora Banda El Limón los une de nuevo?

¿Porqué te alejaste de los escenarios en Estados Unidos?

“El decir estamos un poquito alejados de los escenarios de Estados Unidos y el decir nunca hemos dejado de trabajar, es diferente, porque hay mucho que hacer debajo del escenario, tras bambalinas y de repente si no nos ven en televisión o no nos escuchan en radio piensan que estamos retirados de la música y es todo lo contrario, es cuando más trabajamos porque estamos encerrados en los estudios, estamos trabajando en las producciones, en las composiciones, en el show, armando lo que es el show en vivo. Como solista siempre me he preocupado por tener un buen show y una buena banda”.

¿Crees competencia es más dura hoy en día?

“Creo que la música regional mexicana está pasando por una situación un poco rara. Siento que hay una saturación impresionante de proyectos diferentes, de modas, y que hay una saturación en los canales de videos de música regional mexicana.

Tenemos que tomar en cuenta que la vida evoluciona y que nosotros también tenemos que ponernos las pilas para poder permanecer y poder estar siempre en el gusto de la gente”.

¿La competencia exige más calidad?

“Definitivamente eso es lo que debe ser. Sin embargo sabemos que también hay mucha contaminación musical, muchas cosas que no son de calidad y de repente funciona algo que no es de mucha calidad y se va rápido. Nosotros estamos educados en la vieja escuela donde las cosas se hacían muy bien e impresionantemente con todo el corazón para poder llegar al gusto del público”.

La canción Bumper choque es algo muy diferente a lo que has hecho en tu carrera…

“Bumper choque es una canción casualidad por así decirlo. Me la mandaron y me llamó muchísimo la atención por la temática picarona de diversión, de ritmo porque yo no sabía que el bumper era el trasero y el choque pues…..era el choque [ríe]. Ahora que fui a algunos programas de televisión [en Estados Unidos] me dijeron: ‘no vayas a hacer el paso [sexual]’ porque en Estados Unidos es un poco más delicada la televisión. Pero nosotros la hacemos nada más para agarrar cotorreo y sobretodo con la intención y el objetivo de que a la gente le guste. Me acompaña [mi hijo] Germancito, que quiere siempre estar grabando, estar encima de los micrófonos, así que ahí viene la voz de Germancito y eso le ha llamado la atención a los niños, a la gente”.

El tema es un tanto provocativo, con connotación sexual, pero tu hijo que es menor de edad participa en él y en el video…

“Es correcto. Creo que hay una doble moral. De repente la gente lo agarra en mal plan. Es música y para alegrarse y jamás nosotros pensamos que tenía un mensaje sexual la canción porque no es así. Para nosotros es una canción de alegría y una canción de fiesta. Si supiera yo que tiene alguna mala intención o algo de malo, yo jamás metería a mi hijo en el video, en la canción, mucho menos que todos los niños están haciendo el bumper Challenge, es algo inocente. Los niños son inocentes”.

Obviamente tu hijo pinta para artista, ¿te gustaría que siguiera tus pasos?

“Siendo honesto a mi no me gustaría, pero yo estoy aquí nada más para darle amor, para apoyarlo, para darle las herramientas necesarias [para] que se defienda el día de mañana. Yo sólo soy un vehículo para que él haga sus cosas que tenga que hacer en esta vida. Nosotros [los padres] no somos dueños de nuestros hijos. En mi caso no me gustaría porque sé que es una carrera muy difícil, muy competida, de mucha resistencia y créeme que si me gustaría que hiciera otras cosas. Pero estoy aquí para apoyarlo y decirle las cosas buenas y las cosas malas; porque el que nace para esto no entiende razones y lo digo porque lo vivo a cada rato [ríe]”.

Jorge Medina, tu ex compañero de la Arrolladora Banda El Limón, ya se convirtió en solista. ¿Qué consejos le puedes ahora en su carrera?

“Creo que él es una persona muy inteligente y una persona que tiene todas las tablas del mundo para hacerla en grande. En la industria cuando yo salí a como está ahora es totalmente diferente. De 10 años para acá ha cambiado muchísimo. Yo no le puedo dar un consejo porque él tiene sus ideas y yo pienso totalmente diferente, lo digo porque estuvimos muchos años juntos. Lo que si es que le deseo todo el éxito del mundo y las bendiciones siempre están de mi hacia él de todo corazón siempre. Es una persona que sabe muy bien del negocio. El tiene una escuela muy grande porque creo que Arrolladora, tanto para él como para mi, fue una gran institución y una gran escuela que nos dio la oportunidad de aprender y de prepararnos para ser solistas”.

La Arrolladora los mantuvo alejados como compañeros, ahora con su salida, ¿se han contactado de nuevo?

“Fíjate que sí hemos tenido contacto últimamente. Cuando estaba con la Arrolladora, si acaso nos topamos unas dos, tres veces. Que curioso que ahora que sale de Arrolladora, nos topamos en un vuelo, platicamos, nos dimos muy buena energía, y de ahí para acá hemos tenido contacto telefónico”.