Abogados de Piqué estarían estudiando el video musical de Shakira en el que aparecen sus hijos Según la prensa española, el exfutbolista no estaba preparado para ver a sus hijos, Sasha y Milan, en el video de “Acróstico”, el último tema de Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Piqué y Shakira Credit: Quality Sport Images | Billboard / Contributor Los abogados de Gerard Piqué están estudiando el video musical de "Acróstico", el nuevo tema de Shakira, en el que aparecen los dos hijos de la pareja, por si el exfutbolista quiere tomar alguna acción legal. Según la web española Vanitatis, el entorno del también empresario estarían considerando si la aparición de los menores sin el consentimiento de uno de los progenitores merece alguna respuesta. Para Piqué resultó una sorpresa la aparición de Milan y Sasha en el video. "Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el vídeo ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho", dijo la periodista del podcast Mamarazzis Lorena Vásquez. Cabe recordar que luego de que se dio a conocer la separación de la pareja, a principios de año Piqué había presentado a Milan en un directo de Twitch, hecho que al parecer molestó sobremanera a su madre debido a que ambos habían acordado mantener a sus hijos fuera del foco público. La cantante, quien había pedido respeto a los medios de la intimidad de sus pequeños, los llevó al programa de Jimmy Fallon en Nueva York, lo cual también no cayó bien a su padre y así lo expresó supuestamente a sus abogados. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video de Acróstico, además de hacer referencia a su mudanza a Miami y los cambios que han tenido que pasar su familia tras la separación, se ven imágenes de juguetes, peluches, un futbolín, objetos personales como ropas, libros y fotos que presuntamente hacen alusión directa a la relación de su padre.

