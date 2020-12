Close

Gerard Flores hace con su música lo que pocos cantantes se atreven a hacer. ¿Qué es? Tras sobrevivir el bullying, el intérprete argentino se hizo una promesa que pretende cumplir a través de sus canciones. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de su música, Gerard Flores no sólo pretende brindar un poco de entretenimiento, sino también mostrar la realidad sobre temas sociales y promover la inclusión dentro de la sociedad. En su tema “Lonely” y el video que lo acompaña, Flores habla de la soledad que la población mundial está sufriendo durante la pandemia. Con su nuevo sencillo, “Por eso te amo”, el cantante argentino también ha querido llegar a una audiencia que por mucho tiempo ha sido excluida a la hora de disfrutar de la música: las personas sordas y con dificultades auditivas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía “Quise resaltar que el amor todo lo puede, puede traspasar toda barrera, e incluir a aquellos que se sienten con capacidades diferentes en cuanto a lo auditivo en este vídeo. Me parecía que era adecuado por la canción”, comenta el intérprete a People en Español. “Tenía un poquito de miedo [hacerlo]; no quiero entrar en situaciones que quizá no sean favorables o que ellos se sientan incómodos”. Pero el cantante se documentó y recurrió a una maestra de señas en España para incluirlas en el video de este tema y lograr el trabajo más preciso posible para el disfrute de esa comunidad. “Hay muy poca música o cantantes o películas [que los toman en cuenta]”, explica Flores, a quien le gustaría ver mejor y mayor uso de subtítulos en series y películas, entre otras formas de entretenimiento, preparados especialmente para personas con problemas auditivos. “Me parece algo hermoso, algo lindo. Hay que empezar a producir más para que todo el mundo se sienta incluido”. Flores sabe perfectamente la importancia de sentirse parte de la sociedad, ya que vivió un intenso bullying —como le ha pasado a millones de chicos en el colegio— que le cambió la vida para siempre, y la música fue su salvación. “La música siempre fue un canal para descargar, me abrace mucho a la música cuando me sentía mal, triste o solo porque el bullying y las etiquetas hacen que uno se sienta solo”, dice. “Uno se siente aislado y creo que eso es horrible. Uno se siente que no vale nada y yo me abracé a la música. Me ponía a bailar, a saltar, a cantar y eso me llenaba el espíritu y [me hacía] olvidar todo lo malo que estaba pasando en ese momento. Entonces dije: ‘Cuando pueda crear música, cuando pueda estar en el medio artístico, voy a tratar de hacer cosas para que la gente cuando esté triste vaya, le ponga play y se sienta feliz”. Image zoom Credit: Cortesía Ahora tiene una misión por cumplir a través de su música: “Quiero provocar en la gente amor y unión. Creo que es lo que necesitamos. Cuando no tenemos etiquetas, no hace falta señalar o separar. No somos todos iguales y se puede vivir en comunión. Mi granito de arena en este mundo es ser positivo y poner amor y tratar de derrumbar todas estas barreras y todas estas etiquetas”.

