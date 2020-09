¡Gente de Zona se vuelve ranchero! Alexander Delgado y Randy Malcom han decidido experimentar con un nuevo género musical; para ello, han unido sus voces a la de Gerardo Ortiz para crear el tema "Otra botella". Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el reconocimiento que Gente de Zona ha recibido como una agrupación representativa de géneros rítmicos y bailables, ahora causa sorpresa por su decisión de cambiar de estilo musical. Los integrantes, Alexander Delgado y Randy Malcom, unieron sus voces a la de Gerardo Ortiz para crear con género ranchero el tema “Otra botella”. “‘Otra botella’ es una canción que nos encanta. La teníamos nosotros como Gente de Zona solamente, sin colaboración. Salió la propuesta de hacerla con Gerardo Ortiz”, explicó Malcom a People en Español. “Gerardo es un gran exponente del género y somos admiradores de su música. Ha través de la disquera nos pusieron en contacto y salió esta gran colaboración”. RELACIONADO: ¿Qué traman Becky G y Gente de Zona? Image zoom Cortesia de HBO Latino Este tema forma parte de su nueva producción discográfica titulada de Mayor a menor. “Creo que tenemos una riqueza en nuestra música que se adapta a cualquier tipo de género, siempre y cuando lo llevemos a que cada artista se sienta cómodo con lo que hace. Lo importante no es tanto el género sino el artista que se pueda enfocar en lo que quiere y lograr que la canción se dé a mayor escala”, agregó. “La colaboración con Gerardo será algo increíble; creo que están bien definidos los dos géneros”. Image zoom Neil favila Los integrantes de la agrupación mencionaron que el cantante de regional mexicano dio un aporte valioso para este tema. “El único cambio que tuvimos que hacer es que cuando Gerardo escuchó un mariachi hecho por nosotros, hubo un momento en que tuvo que cambiarlo porque no es el lado fuerte de nosotros”, relató Alexander Delgado. “Nos dijo ‘lo único que quiero es que me den la posibilidad de cambiar el mariachi porque las personas de México, cuando escuchen, se van a dar cuenta que no fue hecho por los mexicanos”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, no conocían a Gerardo Ortiz, lograron hacer una buena mancuerna. “Tuvimos la oportunidad de compartir con él en el videoclip y es superdivertido”. “La participación fue espectacular. La interpretación de la canción fue genial a pesar de que era un género más movido de lo que él normalmente hace”, agregó Malcom. “Cuando trabajas con artistas del calibre de Gerardo vas seguro. Para nosotros fue un gran honor y una gran experiencia”. “Otra botella se lanza oficialmente en todas las plataformas musicales y de video el próximo 17 de septiembre.

