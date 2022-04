Gente de zona lanzará un nuevo álbum que incluye la voz de Celia Cruz Además de incluir a la fallecida leyenda cubana de la música, el dúo cubano incorpora temas con Carlos Vives, Becky G ¡y mucho más! Esto nos contaron en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El dúo cubano Gente de Zona estrena este próximo viernes 18 de abril el nuevo álbum de música urbana De menor a mayor, en el que incluyen colaboraciones con grandes artistas incluyendo a la voz de la desaparecida estrella Celia Cruz. En una entrevista en People VIP, Alexander Delgado y Randy Malcom revelaron que luego de 3 años de trabajar en esta producción debido a la pandemia, finalmente están orgullosos de los resultados y de poder incluir canciones con grandes artistas de la música latina como Carlos Vives, Becky G, Maffio y Gerardo Ortiz. "Todo este tiempo que hemos trabajado hasta ahora hemos tenido grandes éxitos y creo que ha sido una carrera que ha tenido una escala y la escala ha sido de menor a mayor sin quitar también que era el nombre que siempre quise ponerle a Gente de Zona antes", reveló Delgado. "Es un privilegio tener a la Reina de Cuba en este disco", dijo Malcom sobre el tema "Vampiro". "La canción trata de alegría y fiesta, de lo que representa Gente de Zona. Nosotros nos identificamos mucho con Celia, es como el carnaval, es una canción que habla de la noche, de la fiesta, de la alegría y lo que pasa en las noches en los clubs y pudimos incorporarla con una frase del tumbao: 'la negra tiene tumbao'". Para entrerarte de más detalles sobre este nuevo disco, ¡mira la entrevista completa colgada en el video de arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

